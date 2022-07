Disparó con las palabras

No hay crisis, la continuidad no depende de los resultados y que hay períodos de adaptación porque no es fácil vestir la camiseta de River son los conceptos más interesantes que estableció Marcelo Gallardo. El DT “Millonario” convocó a una conferencia de prensa en la que, casi de paso, se presentaron oficialmente a los refuerzos Miguel Borja, Pablo Solari y Rodrigo Alliendro.