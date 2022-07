Video: captaron imágenes de un puma de gran tamaño en la Reserva de la San Pablo-T

Son felinos con el aspecto de un gato grande que, a diferencia de otros grandes felinos como el yaguar, el león y el tigre, no es capaz de rugir. Su tamaño varía de 1.70 a 2.40 mts de largo (cabeza-cola), y el peso, fluctúa entre 31 a 80 kg, siendo los machos de mayor tamaño que las hembras. En general, los pumas no se consideran peligrosos para los humanos y suelen desaparecer antes de que podamos verlos, pero si ves uno, no corras y no le des la espalda, extiende los brazos para simular ser más grande, eso hará que se aleje.