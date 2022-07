Usarán inteligencia policial y tecnología para detectar intentos de venta de viviendas del Ipvdu

La funcionaria admitió que no se trata de un hecho aislado, y anunció que ya se tomaron medidas para rastrear casos similares de intentos de ventas de estas viviendas. "Conocemos que hay más situaciones; pero no en todos los casos podemos lograr descubrir quién es la persona que intenta transferir la casa. Ahora tenemos toda la colaboración del Ministerio de Seguridad; he hablado con el ministro (Eugenio) Agüero Gamboa, quien puso a disposición gente de inteligencia y de delitos telemáticos, para que ayuden y se pueda determinar quienes están haciendo estos ofrecimientos", advirtió Córdoba.