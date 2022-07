La escasezde gasoil recrudece en el sur tucumano

Algunos llegaron a esperar hasta 24 horas para cargar gasoil en la estación de YPF de esa zona. El transportista Juan Valdez, de Gastona Sud, fue uno de los que más esperó, y eso que estaba entre los primeros. “Estoy desde ayer -por el viernes- a la tarde y me pasé toda la noche aquí porque no tengo combustible ni para llegar a casa. Al mediodía nos dijeron que recién a la tarde llegará el camión de la petrolera. No me queda otra que seguir aquí”, se lamentó.