Maritchu Seitún: “Sólo con amor no alcanza”

La psicóloga especializada en crianza Maritchu Seitún brindará una charla exclusiva para los suscriptores de LA GACETA el próximo martes 21 a las 20. La autora de “Criar con empatía” dedica un capítulo de este libro, “Sólo con amor no alcanza”, para explicar cómo se fortalece la autoestima de los niños. “Los adjetivos, juicios de valor acerca de su persona, son enunciados con énfasis y disminuyen la autoestima de nuestros hijos. Le decimos ‘sos malo’ porque no quiere prestar un juguete. Tomamos la parte por el todo, ya que evaluamos su persona entera por una conducta. Empecemos a hablar con más verbos y menos adjetivos. No es lo mismo decir: ‘tené más cuidado cuando llevás un vaso de vidrio en la mano’ que ‘torpe’”, explica claramente la especialista.