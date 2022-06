Maritchu Seitún: “el enojo es una emoción necesaria, pero tiene mala prensa”

- Yo planteo que los padres, en generaciones anteriores, no necesitaban educar en habilidades sociales, por mencionar un ejemplo. Porque todas estas cosas te las enseñaba la sociedad: las películas que veías, las novelas que leías, se educaba en equipo para que haya conductas éticas. Hoy no es así, la sociedad te invita a otras cosas y si los papás no se dedican a educar en, por ejemplo, habilidades sociales, a mostrarles lo que pueden hacer en su tiempo libre, a limitar las pantallas, los chicos no tienen forma de hacerlo por su cuenta. A veces los papás piensan que como sus propios padres no hicieron esto no lo tienen que hacer o no se dan cuenta de que deben hacerlo.