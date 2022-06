Carlos "Charlie" Huergo: “los cambios en los próximos 20 años van a ser mayores a los que vimos en los últimos 5.000”

- Si vos me decís “tratá de definirme lo que a un directivo de una empresa le debería quedar” posiblemente la primera palabra que te responda es innovación. Creo que todas las empresas tienen que entrar en un proceso de innovación. Posiblemente no sea un proceso general en el sentido de cambiar todo el modelo de negocios. Pero estoy seguro que por algún lado todo lo que está pasando termina afectando por lo menos una, dos, tres, cuatro, cinco o el 100% de las áreas de la organización. Definitivamente hay que entrar en un proceso de innovación para que este tsunami no te agarre mal parado y te quedes afuera del ecosistema.