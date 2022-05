Quién es Rusherking, el artista del género urbano que conquistó a la "China" Suárez

Rusherking vivió en la La Banda hasta los 17 años, luego decidió viajar. Sin embargo, en las calles de su pueblo, comenzó su encanto por el freestyle y sus primeras competencias. Allí es también donde se origina el nombre artístico que lo acompaña y con el que consiguió tanta popularidad. “De chiquito jugaba al Counter Strike, y me decían rusher todo el tiempo, me quedó en la cabeza, y en la primera competencia de freestyle en la que me anoté, me puse Rusher”, reveló.