Funcionario polémico en las redes: “El ser conocido no significa tener una buena imagen”

Los fenómenos políticos que ganan mayor notoriedad a través de un uso particular de las redes, en las que muestran una actitud agresiva e imponente, crecieron en los últimos años apoyados -al parecer- por un sector en particular de la sociedad. “Se puede suponer que su idea es ser disruptivo y buscar un sector electoral que pueda estar en descontento con el descontrol de tránsito en la ciudad”, explica el politólogo. Y, respecto del tipo de contenido en particular que sube Romero a TikTok, añade: “particularmente no estoy de acuerdo con la burla o ridiculización pública hacia otra persona. Sí creo que los mejores remedios son sanciones económicas por las faltas de tránsito”.