Números de Oro: dos lectores compartieron el premio semanal

Una de las ganadoras es María Eugenia Soria Olmos, a quien cariñosamente apodan Cuqui, que vive en capital. Tiene 73 años y está jubilada de la docencia. “Estaba sola cuando me puse a controlar la tarjeta, en el diario. Fue una sorpresa. Y entonces le avisé a mi hermano. Después él y mi sobrino me acompañaron a presentar la tarjeta. No le quise avisar a nadie más porque quería estar segura de haber ganado”, resume Cuqui durante una entrevista con LA GACETA.