Narcotráfico: "Estamos dando un paso que algunos no pudieron o no quisieron dar"

“Estamos dando un paso sin precedente en la provincia, un paso que algunos no pudieron, no quisieron o no decidieron darlo. Nosotros hoy, los que cumplimos diferentes roles institucionales en los podres Judicial, Legislativo y Ejecutivo de Tucumán hemos tomado esa decisión, que tiene que ver fundamentalmente con cuidar a nuestra gente”, dijo Osvaldo Jaldo.