El por qué del letargo político de Juntos por el Cambio

En el alfarismo tienen una postura muy firme: no concurrirán a la mesa política mientras no haya para qué reunirse. Parte de sus dirigentes creen que la mejor manera de determinar los candidatos es mediante un acuerdo, que saben que es difícil, pero no imposible. Descartan por ahora la idea de internas, porque opinan que no ordenaron las diferencias el año pasado y aseguran que los liderazgos que surgieron de las PASO no se reconocieron. Aliados de Horacio Rodríguez Larreta sí esperan que JxC nacional sea gravitante en la decisión de las candidaturas.