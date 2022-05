Destituyeron al caciquede Tafí del Valle

Pastrana participó de la convocatoria y se defendió de las acusaciones insistiendo que en ningún momento ni circunstancia cedió terreno comunitario. “Sólo he admitido, como en el caso de El Lamedero, que la tierra con papeles a nombre de Salas y con posesión de años de Gerónima Pastrana, no es nuestra. No podía hacer lo contrario con lo que no me corresponde”, dijo. Deslindó responsabilidades sobre la explotación por particulares de terrenos de Costa 2 y Malvinas. “Pastrana intentó explicar lo inexplicable en medio del repudio de los asambleístas presentes. Solo unos cuantos comuneros votaron contra la destitución. En cambio, la mayoría se pronunció a favor de ella”, dijo Héctor Alejandro Alvarez, delegado de base Malvinas.