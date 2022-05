Juan José Sebreli: “Yo era uno de los quedespreciaban a Borges”

Yo estaba en mi peor época. Se me había dado por apoyar al peronismo. Había inventado algo tan extraño y exótico como ligar a Perón con Marx y con Sartre. Como te darás cuenta, un nivel de locura total. Y tanto Carlos Correas, como Oscar Masotta y yo, los tres estábamos en esa línea. Pero a mí, en el ambiente, me consideraban directamente peronista, aunque yo fuese un peronista inventado. Años después ese delirio mío se convirtió en el peronismo de izquierda…que perdura hasta hoy. Y resulta que, en esa oportunidad, los hermanos Canto se enteraron del tributo a Martínez Estrada y cuando fueron a tomar el té a la casa de Victoria en San Isidro, le dijeron –como quien no quiere la cosa- en medio de una conversación (con saña, de un modo chistoso, como siempre lo hacían porque nunca atacaban de una manera directa): “Y bueno, ahora que Sur se ha hecho peronista…” “¿Quééé?” saltó Victoria. “Sí, ahora colaboran peronistas”. Victoria casi no leía Sur, lo hacía todo Pepe Bianco. Leía sólo lo que le interesaba a ella y el peronismo del cual yo hablaba era muy sutil, tenía que ser alguien muy conocedor para darse cuenta. “Sí, ahora colabora Sebreli, por ejemplo, que es peronista” – le aclararon los Canto. Victoria me llamó, hubo una discusión de casi una hora en Sur y luego le dijo a Pepe que no publicara más cosas mías. Pepe le tenía terror a Victoria, así que, habiendo justamente un artículo mío en imprenta en ese momento, lo sacaron. Era sobre El centroforward murió al amanecer, de Cuzzani. Fueron directamente a la imprenta a parar la máquina. Y entonces, Pepe me invita –cosa que nunca antes había ocurrido- al Jockey de Viamonte. Nunca te citaba fuera de Sur porque él estaba todo el día allí. Y ahí me entregó el material y me dijo que la editorial no quería publicarme más y, por supuesto, que el acto en la SADE se suspendía. Pero Soto, que era muy hábil –no era buen poeta, pero sí muy vivo- me cita otro día y me dice: “Hemos cambiado de idea y vamos a hacer dos actos. Uno, de los viejos, con Borges, y el otro, de los jóvenes”, con un escritorzuelo cualquiera que no recuerdo y yo. Eso porque no me podía echar, porque quedaba como un perseguidor. Y yo le contesté: “Este es un acto de censura disfrazada y no voy a participar”. Finalmente se hizo un solo homenaje, por supuesto, con Borges. Esta es una historieta que nadie conoce.