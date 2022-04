Unas 60.000 casas están ubicadas en calles sin nombre

Lorena Cortez, que vive en el barrio capitalino Eucaliptus (cerca del Hipódromo), reniega a diario porque su casa está en un pasaje sin nombre. “Para cualquier trámite que me piden domicilio no tengo qué escribir. Los taxis no llegan nunca; ni hablar si tenés una urgencia o si hacés un pedido de comida”, remarca.