Mate de Luna, entre las cuatro avenidas más peligrosas

El experto en seguridad vial Pedro Katz enumera cuáles son los mayores peligros en la Mate de Luna: “para empezar, se debería controlar que se cumpla la prohibición de estacionar en toda la arteria. Los conductores no respetan la distancia de seguridad entre los vehículos. A la altura del monumento al Bicentenario, hay serios problemas de visibilidad. Ya hubo accidentes por esta causa. Deberían revisar cómo solucionar este inconveniente. Por otro lado, una de las infracciones más comunes de los ciclistas, motociclistas y conductores de otros vehículos es violar la luz roja de los semáforos. Deberían colocar cámaras y hacer fotomultas de quienes cometen estas faltas. También recomendaría que no haya tanta mezcla de tránsito. Una opción sería que las motos y bicis circulen por calles laterales; así se disminuiría el riesgo”. Ni hablar del no uso de cascos.