¿Qué declararon ante el fiscal tres acusados de la violación grupal en Palermo?

”Yo no amenacé a nadie, solo quedé involucrado en una pelea que no provoqué, solo retrocedí y, además, recibí golpes”, declaró Ignacio Retondo. Por su parte, Franco Jesús Lykan aseguró: “Quiero dejar en claro que yo no amenacé a nadie, no le dije absolutamente nada a nadie, solo escuché los gritos de la gente, los civiles que estaban en la calle filmando, que nos decían amenazas como ‘ojalá los violen en la cárcel’”. ”Me niego a declarar y solo quiero dejar asentado que niego todos los cargos que se me imputan”, expresó, en tanto, el acusado Thomás Fabian Domínguez. El abogado de este último adelantó que en los próximos días solicitará un careo entre las partes.