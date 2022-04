Atlético: las apuestas de “Pusi”

Los cambios de cuerpo técnico suponen apuestas. Son varias: la primera llega desde lo dirigencial debido a que, por lo general, en el abanico de opciones que se manejan, la mayoría de los técnicos vienen de un fracaso, justamente por eso se encuentran sin trabajo. Por eso la elección ya conlleva una apuesta.

Luego es el turno de las apuestas del DT. A menos que llegue antes de la pretemporada, se supone que no tendrá tiempo de conocer en profundidad a sus nuevos jugadores; de hecho, con apenas cinco entrenamientos dirigidos, Lucas Pusineri hizo sus apuestas en Florencio Varela y la jugada no le salió tan mal.

En primera instancia, el DT entrante cambió el esquema de juego que venía utilizando Juan Manuel Azconzábal; de esta manera Pusineri pasó de la línea de cinco defensores a cuatro. Apostó por un equipo más compacto y le puso compañía en el ataque a Augusto Lotti.

Pero el cambio de esquema no fue lo único a lo que apeló el ex DT de Independiente: tenía a Bruno Bianchi disponible y entró en lugar de Manuel Capasso que había dejado una buena imagen ante Gimnasia. Ramiro Carrera estaba suspendido, por lo que acudió a Cristian Menéndez para que acompañara a Lotti en el ataque. Y por último, tal vez el único cambio que no se mostraba como obligado y fue más un gusto del entrenador: Renzo Tesuri afuera y Ciro Rius adentro.

La última vez como titular para el ex Defensa y Justicia había sido contra Rosario Central -justamente otro ex equipo de Rius- en noviembre del año pasado, cuando el técnico de Atlético todavía era Pablo Guiñazú. Desde aquel partido en el “Gigante de Arroyito” al del fin de semana pasado, el volante solo había sumado 11 minutos frente a Colón, en el torneo pasado y 17 minutos ante Central Córdoba, hace un par de fechas. Pese a su larga inactividad, el volante ofensivo hizo un trabajo laborioso por la banda derecha y ayudó en la contención y en la creación, sobre todo en la primera etapa.

“Me sentí bien, como cualquier jugador. Tenía ganas de seguir en cancha, pero siento que por ahí nos faltó un poco más de juego para no sufrir ese ida y vuelta constante que proponen ellos”, explicó el ex Argentinos (próximo rival del “Decano”), quien sumó 62 minutos en Florencio Varela, reducto que conoce a la perfección. “Era una cancha complicada, por el nivel y el desempeño que viene mostrando Defensa, tienen un estilo de juego muy aceitado, juegan casi siempre los mismos jugadores. Supimos contrarrestar eso y tal vez en el segundo tiempo jugamos un poco más desordenados, pero el punto sirve”, valoró el jugador de 33 años.

Otro de los que volvió a ser titular con la llegada del nuevo entrenador fue Menéndez. Al delantero se lo vio más activo que en partidos anteriores, fue punzante en el ataque y generó varias situaciones de peligro para el arco de Ezequiel Unsain. De todas formas, tanto Rius como el “Polaco” fueron reemplazados a los 17 minutos del complemento. “El entrenador tiene que dar oportunidades para luego sacar un diagnostico. Yo debo observar como son en competencia, en el vivo. Estoy conforme con los minutos que sumaron, son parte del grupo y necesito que todos los que entren estén bajo una estructura en la que el equipo y la atmósfera lo pueda llevar adelante”, explicó el entrenador la inclusión de dos jugadores que parecían haber perdido terreno en los últimos meses. Aparentemente tendrán protagonismo con “Pusi”.

Desde el otro lado, además de responder la confianza con buenos rendimientos, Rius explicó lo que se vive en el vestuario con la llegada de un nuevo cuerpo técnico. “Siempre que viene un DT hay un recambio en la energía. De Lucas percibí una idea clara, simpleza en lo que plantea y eso ayuda a que el jugador lo asimile bien. Con pocos días de trabajo ya se vio algo de lo que él plantea. Creo que en general hicimos un gran partido”, relató el jugador del dorsal “12”.

Mañana vendrá otra prueba de fuego para Rius, Pusineri y Menéndez, Atlético necesita de todos para salir adelante y que las apuestas sigan dando buenos resultados.

Entrenamiento y concentración

De cara al duelo de mañana ante Argentinos (18.30) el plantel “decano” se entrenará hoy desde las 9 en el estadio. Al finalizar la práctica, Pusineri dará la nómina de convocados que deberán presentarse por la tarde en el hotel Sheraton para esperar el partido ante el “Bicho”. Las entradas para el duelo de la undécima fecha se pondrán a la venta mañana desde las 10 en la Liga Tucumana.