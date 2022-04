Cineastas reclaman que se reglamente la ley provincial del sector

La ONG Tucumán Audiovisual (TA) repudió la descalificación que sufrió el cine tucumano por parte de periodistas porteños. “Sin lucha no hay conquistas y esta vez no fue la excepción. Consumada la firma del decreto presidencial que cesanteó de su cargo a Luis Puenzo, con su habitual oportunismo para la operación política en LN+ Luis Majul alentó la privatización del Incaa y criticó el financiamiento estatal: usó a ‘El motoarrebatador’, filme del tucumano Agustín Toscano, para despreciar socarronamente las producciones independientes, reduciendo su valor y diversidad bajo el tamiz de un supuesto progresismo que a nadie interesa; mientras que desde su espacio el diputado macrista Hernán Lombardi brega por desfinanciar a todo el arco de la producción cultural”.

La asociación que nuclea a los trabajadores audiovisuales tucumanos dejó planteado en un comunicado la postura del sector que se opone al financiamiento estatal para privatizar la actividad artística y que los creadores se sometan a las leyes de mercado, que en caso de lo audiovisual depende cada vez más de las inversiones del streaming.

Por otra parte, TA recuerda que, para prevenir recortes presupuestarios nacionales y preservar el desarrollo de la actividad audiovisual en Tucumán, se impulsó una ley provincial de promoción de la actividad, sancionada en octubre de 2018. “Desde entonces esperamos por su reglamentación por el Ejecutivo para ponerla en vigencia -expresan-. No imaginamos un escenario más elocuente que el actual para señalar la necesidad de cumplimentar dicho trámite y reclamar por su demorada aplicación. Nuestra actividad no se rige por el éxito mercantilista, su esencia es parte de la identidad cultural, del carácter social y de las manifestaciones artísticas que contiene toda sociedad. Su preservación no puede quedar en manos privadas, es un asunto de interés público”, subrayó el colectivo.