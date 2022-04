Los empleados del ingenio San Juan protestaron en la plaza Yrigoyen

Los empleados del ingenio San Juan protestaron hoy en la plaza Hipólito Yrigoyen, en la capital.

Los obreros cortaron el tránsito en la esquina de 9 de Julio y General Paz para expresar que hace cuatro años que no trabajan y ello ha generado un problema social, no solo laboral, en Banda del Río Salí. “En 2016 dejamos de cobrar. Y este año seguro que no va a moler caña de azúcar, como en los anteriores cuatro años”, añadió uno de los referentes del sindicato.

El personal reclamó la intervención del Gobierno provincial y que la Justicia resuelva el conflicto legal por la venta de tierras perteneciente al ingenio. Ese capital, según dijeron, se “destinaría a los sueldos adeudados”. Los empleados denunciaron también que la empresa administradora “hace uso de los campos”. "Está por sembrar soja", expresaron.