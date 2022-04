"El hotel de los famosos": la drástica decisión de Rodrigo Noya tras la eliminación de Matilda Blanco

Cuando Matilda Blanco estaba por a punto de quedar eliminada del "Hotel de los famosos" tras perder la desafío con Sabrina Carballo, Rodrigo Noya tomó la palabra y pidió irse en su lugar. Manifestó, además, que el motivo es que no se siente cómodo en el reality. Ahora resta ver si esta maniobra está dentro del reglamento del juego.

Todo comenzó con cuando Matilda Blanco quedó eliminada. La asesora de imagen le dedicaba unas palabras a sus compañeros cuando Rodrigo Noya la interrumpió para contar cómo se siente dentro del reality. Su reflexión derivó en una inesperada decisión. “Escuchar a Matilda decir todas las cosas que suceden, creo que nos pasan a todos y me tiembla la voz porque de verdad me costó mucho tomar la decisión que tomé, que es no continuar”, expuso. Y agregó: “Quería aprovechar el momento para proponer si el lugar de Matilda lo podía tomar yo”.

Al escucharlo, el Chino Leunis le preguntó cuáles eran los motivos de esa decisión y el ex Agradadytos reconoció que no se siente cómodo: “No me encuentro, en el momento en el que estoy no me encuentro. Lo que viene haciendo Matilda es digno de alguien que pueda tener la oportunidad de continuar, pero bueno, no es una decisión que pueda tomar yo”, concluyó.

Hasta el momento los eliminados de El Hotel de los Famosos son Militta Bora, Kate Rodríguez, Nicolás Maiques y ahora se puede sumar Matilda Blanco o Rodrigo Noya. Además, quedó fuera de juego Leo García, que no aguantó la convivencia y se escapó del reality en medio de una profunda angustia.