UCR: sangría en la lista unificada

La sangría no se detiene en la Unión Cívica Radical (UCR). Una media docena de correligionarios ya se bajaron de la “lista unificada” que consensuaron el diputado nacional Roberto Sánchez y el ex legislador Ariel García, y nadie se anima a asegurar que no puede haber nuevas renuncias hasta el viernes. El último en dar el portazo fue el dirigente de Simoca Jorge Flores (foto), quien es cercano al intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar.

“Creo en la renovación del radicalismo y no en estos acuerdos a espaldas de los afiliados. Estamos desilusionados con la manera que se manejaron en este proceso”, dijo el simoqueño.

Ante la lista unificada afloraron expresiones de malestar entre los correligionarios que no quedaron conformes o no fueron consultados para ser parte. Algunos de ellos dieron un paso al costado, como Salazar, José “Lucho” Argañaraz, Fernando Valdez, María Virginia Ledezma y ahora Flores. Otros, en cambio, optaron por mantener el silencio y no hacer declaraciones a la prensa hasta tanto “baje la espuma”.

Sánchez, en tanto, le bajó ayer el tono a las críticas que recibió por su acuerdo con García y convocó a la unidad dentro de la UCR. “Nuestro partido es horizontal, donde todos tienen la posibilidad de hablar, opinar y disentir. Tenemos la responsabilidad de acá hacia adelante de convocar a todos los radicales, desde los jóvenes que están comenzando a militar hasta aquellos que tienen una larga historia en el radicalismo”, expresó en una entrevista con “Buen Día”, el informativo de LG Play

El diputado adelantó que Gerardo Morales, presidente de la UCR, vendrá el viernes a Tucumán a cerrar tres años de intervención y poner a las autoridades en función. En ese sentido, llamó a trabajar por la unidad de cara a 2023. “Estas idas y vueltas son lógicas, cada uno tiene sus apetencias, su parecer. Yo llamó a todos los radicales para que nos unamos. Tenemos por delante un objetivo muy claro: ser la alternativa de gobierno para 2023 y volver a posicionarnos como eje del Norte”, añadió.

Salazar, referente de la zona este de la oposición y uno de los cuatro intendentes en la provincia por JxC, fue uno de los más críticos. Dijo sentirse decepcionado por cómo se dio la lista unificada. “Creo que el proceso y la metodología no ha sido la adecuada y ha dejado con una sensación amarga a más de uno”, expresó. Además, puso en tela de juicio la capacidad de conducción del diputado, quien aspira a pelear por la Gobernación en 2022.