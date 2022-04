El cobro a la “renta inesperada” suma cuestionamientos

Aunque el proyecto que analiza Martín Guzmán para gravar la “renta inesperada” todavía no se presentó en el Congreso de la Nación, distintos sectores de la oposición política ya salieron a rechazarlo. En la Cámara de Diputados, el bloque Córdoba Federal alzó su voz en contra y calificó dicho proyecto como “otro aumento encubierto” y adelantó su rechazo a través de las redes sociales: “Estamos de acuerdo que los sectores más desfavorecidos necesitan ayuda del Estado, pero la solución no es penalizar a los mismos de siempre. Por su parte, el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta lanzó: “Argentina no soporta un impuesto más a la producción. No hay más margen para aumentarles tributos a los que trabajan, quieren invertir y generar empleo. Es exactamente al revés, hay que dejarlos producir y crecer”.