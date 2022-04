Aporte oficial para sostener los salarios y jubilaciones

El Gobierno anunció ayer medidas que buscan preservar los ingresos de los “sectores de mayor vulnerabilidad” frente a la inflación y en procura de equilibrar la distribución ante el crecimiento de la economía. Así lo explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán, acompañado en ese momento por el presidente, Alberto Fernández, ante el Gabinete nacional, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y a un nutrido grupo de empresarios y sindicalistas que estuvieron en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

En la ocasión, Guzmán explicó que se otorgará un refuerzo de ingresos de $ 18.000 por única vez -no lo llamó bono- a trabajadores con ingresos no registrados (informales), monotributistas categorías “A” y “B” y empleadas de casas particulares (registradas y no registradas), y otro refuerzo de $ 12.000 para las jubilaciones y pensiones mínimas.

En el primer caso, el beneficio alcanza a trabajadores de entre 18 y 65 años sin ingresos formales, y lo cobrarán desdoblados en mayo y junio. Y en el caso de los pasivos que perciben hasta dos jubilaciones mínimas, se pagará en mayo, en una única cuota.

La medida apunta a proteger y a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras ante la inflación, resaltó el ministro.

Agregó que esta medida de ingresos se suma a las políticas implementadas hace unos días con el aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar y de las asignaciones, y con el adelanto de las paritarias y el bono de $ 6.000 dispuesto para jubilados/as y pensionados/as en el mes de abril.

Guzmán destacó que la disposición se enmarca en el contexto de aceleración del proceso inflacionario que afecta al mundo en general, y a la Argentina en particular, con una suba mayor en alimentos y energía por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Renta inesperada

Respecto de la imposición de la renta inesperada, precisó que el Gobierno comenzará a discutir en los próximos días con empresarios y sindicatos el proyecto de renta inesperada con el que se busca redistribuir las ganancias extraordinarias obtenidas por las empresas “a partir del shock generado por la guerra” entre Rusia y Ucrania.

El objetivo es consensuar criterios, resaltó el ministro, y explicó a grandes rasgos cómo podría diagramarse el sistema para determinar el monto imponible y la alícuota sobre ese componente de ganancia inesperado.

En este sentido, el jefe de la cartera económica precisó que el criterio está enfocado a un conjunto de empresas que tienen “ganancias netas imponibles altas en términos absolutos” aunque señaló que eso de por sí “no es una condición única, sino una condición necesaria”.

Al respecto, Guzmán adelantó que las ganancias netas imponibles reales “deben ser superiores a los $ 1.000 millones en el año”, lo cual se espera que afecte a una fracción muy pequeña de todo el entramado del país, dejando por fuera al universo de las PyME.

A modo de ejemplo, el funcionario subrayó que en 2021 tan solo el 3,2% de las empresas de nuestro país tuvieron ganancias superiores a los $ 1.000 millones.

También para la aplicación de la alícuota se tendrá en cuenta la ganancia neta imponible real , que “tiene que haber aumentado en forma significativa respecto de 2020”. Y que el resultado económico ordinario en relación a las ventas (margen de ganancia), también “tiene que ser anormalmente elevado”.

También explicó que habrá una serie de excepciones para el monto que se aplique, ya que, teniendo en cuenta que el Gobierno busca fomentar la producción, buscarán reducir la alícuota en caso de que los ingresos inesperados se canalicen hacia inversión productiva. En este caso, “la contribución será menor”, confirmó Guzmán.

El Presidente

Por su lado, el Presidente pidió a “las empresas que han tenido una ganancia extraordinaria que contribuyan a generar más equidad en el desarrollo argentino”, y ayudar “a los más postergados”.

Agregó que también le presta atención “a ver de qué modo potenciamos a esa economía popular que es muy fuerte y contiene un número importante de gente y a ver cómo los ayudamos a promover trabajo genuinamente”.

Respecto de las ayudas anunciadas, dijo que se inscriben en “una lógica de seguir mejorando la distribución del ingreso”. “Como la Argentina está creciendo, la recaudación crece y podemos financiar esto”, resaltó.

Las metas del trimestre: acuerdo con el FMI y el fuerte aval político

El Presidente marcó su espacio político al avalar con su presencia el rumbo económico pero, principalmente, las medida del cuestionado ministro de Economía en la interna con sectores K y camporistas. Ambos destacaron la recuperación de la economía argentina y hasta el crecimiento de la recaudación para afrontar los gastos sociales, que consideraron necesarios ante la desigualdad por la elevada inflación local por la guerra Rusia-Ucrania. Además, Guzmán aseguró que se cumplieron las metas para el primer trimestre acordada con el FMI: “es lo que va a ayudar a que la Argentina se siga recuperando y a que baje la inflación”, a pesar de las adaptaciones puntuales de la política de ingresos y de protección social a la coyuntura actual, remarcó.