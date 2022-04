Viral: criticó los feriados en Argentina comparándolos con los de Canadá

Sebastián Stolkiner es un joven de 19 años nacido en Argentina, pero que el año pasado decidió seguir con su vida en la ciudad de Toronto, Canadá y en las últimas horas una publicación que realizó a través de su cuenta de Twitter se volvió viral.

“En Canadá solo tenemos seis feriados por año (Año Nuevo, viernes santo, Canada Day, Día del Trabajador, Acción de Gracias y Navidad). En Argentina hay 19. Por eso el país está cómo está”, apuntó el joven. De inmediato comenzó a recibir las respuestas de otros internautas, quienes le remarcaban que no era así, sino que el gobierno de Canadá informaba alrededor de 14 feriados, a lo que Stolkiner detalló: “Contalos. Solo son 6 feriados nacionales. Los otros son provinciales”.

El tuit se volvió viral alcanzando los 3 mil comentarios.

Las repercusiones por el tuit fueron variadas, desde críticas y enojos, hasta personas que apoyaban su manera de pensar. Sin embargo, los repudios al accionar del joven argentino fueron masivos, transformando en tendencia por varias horas esa publicación en la red social del pajarito. “Hay dos tipos de personas, el que se va por necesidad amando su país y el que se va por presumir y odia a su país”, escribió una usuaria.

El joven sigue una carrera universitaria en la Universidad de Toronto y en diálogo con La Nación explicó: “Donde estoy, es el mejor del país. Es la 16 del mundo. Las universidades son todas públicas, pero si no podés pagarla, no venís. Hay becas por mérito, pero no por necesidad. Cubren en general entre el 30 o 40%, muy pocas llegan casi al 100%. Yo tengo tres becas de mérito que se suman, pero no me llega a cubrir el 40% del costo. Ahora tengo que aplicar de nuevo a más. Como Canadá no pide el examen SAT, se fijan mucho más en tus calificaciones”, señaló.