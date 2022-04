Nazarena Vélez suspendió su obra por falta de público en Gualeguaychú

La actriz y productora, Nazarena Vélez, canceló a último momento una función de su obra “Me enamoré de vos” en Gualeguaychú por no haber vendido las localidades esperadas. Al respecto, hizo un mea culpa en sus redes sociales y explicó por qué decidió no se presentarse. “La acabo de cag... de una manera fuerte. Porque yo cuando la cag..., la cag.... fuerte”, comenzó diciendo en su descargo.

Junto a su pareja, Santiago Caamaño, protagonizan la obra con la que viajaron por varias ciudades y les fue muy bien, pero ese no fue el caso de anoche: en la previa tenía solo 10 entradas vendidas y sobre el horario de la obra se habían reunido entre 40 y 50 personas. “Sacando cuentas, si yo hacía la función, por las cosas que tengo que pagar, terminaba perdiendo plata porque había muy poca gente”, explicó. Y agregó: “Hoy decidí irme y no hacer la función, y de verdad les quiero decir que estoy muy arrepentida”.

Demostrando un sincero arrepentimiento, la mediática continuó explicando el fundamento económico de su decisión: “Era perder plata y la verdad, yo no puedo perder plata. No soy una mina que tenga guita. Yo salgo a laburar con mucho respeto, con mucho amor al hacer teatro, pero no puedo perder plata. Pero me arrepiento un montón porque yo, como productora, tengo que arriesgar a veces. A veces se gana, a veces se pierde. Y la gente que vino al teatro no tiene la culpa de eso”, aclaró.

Por su parte, un periodista y locutor de Gualeguaychú, Mario Toledo, contó otra versión de los hechos: “No era un problema técnico, según versiones no le habrían pagado ni al sonidista ni al iluminador. Según gente del Teatro Gualeguaychú no quiso hacer la función, ya que ‘una artista de su porte no actúa para tan poca gente’”.

Al respecto, Nazarena concluyó: “¿Saben lo que más me hace manijearme? Todo fue un error mío, desde que arrancamos. ¿Por qué se me ocurrió poner una función a las 7 de la tarde un domingo de pascuas? De todo se aprende, espero”.