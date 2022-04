MasterChef Celebrity: ¿quién fue el primer eliminado de "La Revancha"?

Luego de la finalización de MasterChef Celebrity 3, la pantalla de Telefé estrenó un nueva temporada del programa denominado MasterChef Celebrity: la revancha. El mismo cuenta con nueve participantes de las anteriores ediciones: Analía Franchín, Victoria Xipolitakis, Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk, Sofía Pachano, Georgina Barbarrosa, Victoria “Juariu” Braier, Joaquín Levinton, María O'Donnell y Micaela Viciconte, la ganadora de la última versión.

"No me voy más, pensé que mi última vez fue en la final, pero... otra vez en la cocina", indicó “Mica”. "En el primer programa debía estar a la altura, entonces dije 'me lleno de comida'", señaló Vicky Xipolitakis.

El jurado sigue siendo integrado por el tridente ya conocido: Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular que dieron como primera prueba deshuesar a la perfección un pollo. Sofía Pachano fue la primera ganadora y subió al balcón directamente. En tanto, los demás jugaron en dupla, enfrentando las dificultades del mercado “extremo”, contando con 60 minutos para realizar un plato libre.

“Juariu” se lució con un lomo, boniato y salsa verde de jalapeños, y “El Polaco” fue elegido como el mejor del día. Sin embargo, la primera eliminación cayó sobre la última campeona, “Mica” Viciconte.

"Es verdad, estoy cansada. Contenta, pero cansada. No puedo más ya de trabajo. Me dicen de trabajar y voy, pero a veces una debe decir 'basta'. Gracias a ustedes y a toda la producción, que son lo más", dijo la guardavidas mostrando una gran emoción.

"'Mami, quiero descansar', me dice Luca. Y le voy a hacer caso", cerró la última campeona, que se despidió del estudio entre los aplausos de todos sus compañeros.