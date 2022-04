Drama familiar: el duro momento que atraviesa Luis Ventura

A pesar de su preparación para la entrega de los Martin Fierro 2022 (previstos para el 15 de mayo en el hotel Hilton de Puerto Madero), Luis Ventura no se encuentra atravesando un buen momento personal. Esto fue confesado por el mismo periodista en el programa de Marcelo Polino, donde relató el grave estado de salud de su hermano.

“Estoy transitando un momento familiar complicado, mi hermano está internado desde hace un mes y en una situación casi terminal. Además, tengo que coordinar eso con mis trabajos y las guardias que hago yo en el hospital”, inició su relato con un Ventura que se mostraba acongojado por la situación. “Y bueno, estoy con todo, pero a veces se me aparece una panelista de un programa que duró dos semanas y me pregunta por qué no estoy”, añadió.

Asimismo, habló sobre su perspectiva de los premios Martín Fierro. “Va a salir todo bien, para mi gusto los Martín Fierro están por encima de los Oscar. El lunes yo voy a estar en el programa de Vero Lozano, ya América me dio la autorización, y ahí vamos a anunciar todas las nominaciones”, aseguró.

También, confirmó quién estará al frente de dicho evento. “El conductor será solo Marley (Alejandro Wiebe), pero también van a participar de alguna manera algunas figuras de Telefe como Paula Chaves. Y la fiesta contará con 600 invitados”, detalló.

Para la presente edición, los premios solo tendrán en consideración el contenido producido durante el 2021, dejando de lado los contenidos del 2019 y 2020, cuya ceremonia fue cancelada por la pandemia. No obstante, el periodista no descartó que se realice una gala específicamente para ellos. “En algún momento se hará, pero no me animo a decirlo ahora porque tenemos muchas entregas de aquí a fin de año como el premio de radio, de campo, tenemos que ver que fecha nos queda para llevarlos a cabo”, afirmó.