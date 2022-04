“El Malbec llegó a 112 países en 2021”

Cuenta la historia que el 17 de abril pero de 1853 se presentó ante la Legislatura de Mendoza el proyecto que contemplaba la creación de una Quinta Normal y una Escuela de Agricultura, y que procuraba incorporar nuevos varietales para mejorar la industria vitivinícola nacional. Dentro de las “cepas francesas” que llegaron de la mano del agrónomo Michel Aimé Pouget, contratado como por Domingo Faustino Sarmiento, se encontraba el Malbec, la cepa insignia de la argentina que se celebra hoy y por la cual nos reconocen en el mundo.

Más adelante en la historia, en 1993, un grupo de 12 grandes bodegas se unió para trabajar la marca y la imagen-país de nuestros vinos en el mundo, dando a conocer todas las regiones productoras de Argentina. Así nació Wines Of Argentina, que busca orientar la estrategia exportadora estudiando y analizando los cambios en los principales mercados de consumo: Estados Unidos y Canadá, Europa, Asia y Latinoamérica. Fue esta institución la que en 2011 eligió el 17 de abril para celebrar la cepa en todo el mundo.

“En 30 años hemos conseguido algunos hitos importantes, como el de posicionar la categoría Argentina en el exterior, porque Argentina siempre producía para el mercado interno”, dijo Magdalena Pesce (foto), gerenta general de Wines of Argentina (WOA), a LA GACETA. Desde allí representan a bodegas de todo el país con socios “de diferentes tamaños”. “El 50% los socios son pequeños productores, por lo que nos basamos en esa diversidad que hay dentro del entorno productivo en Argentina para generar las campañas de Malbec y de cada vino que tiene para ofrecer cada región”, explicó.

“La región de Cuyo, con Mendoza a la cabeza, es la que concentra la mayor cantidad de producción. Te diría que un 80% de la producción y de bodegas tienen base en Mendoza. Después sigue San Juan y luego hay diferentes oasis que van tomando relevancia, como es el caso de Salta con Cafayate, La Rioja, Catamarca; la Patagonia con Neuquén y Río Negro. En la última década han surgido regiones nuevas que tienen muchísimo potencial, como Chubut, que tiene los viñedos más australes del mundo, y Jujuy, con la Quebrada de Humahuaca, que tiene los viñedos a mayor altura del mundo -subrayó Pesce-. Tenemos unos extremos maravillosos y una diversidad tan rica de vinos que no dejan de sorprendernos”.

En ese recorrido vitivinícola por el país, se destacan casos nuevos como el de Buenos Aires, con viñedos en la costa atlántica, la provincia de La Pampa o Entre Ríos, que volvió a producir después de muchísimos años. “En el último censo, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) decía que hay 18 provincias produciendo vinos”, celebró la gerenta de WOA.

Una insignia nacional

Con respecto a las exportaciones, en la categoría vino fraccionado Estados Unidos se posicionó al frente de los principales destinos del Malbec con 372.188 hectolitros, seguido por el Reino Unido (221.470 hl), Brasil (128.749 hl), Canadá (83.489 hl), México (44.535), Países Bajos (34.921) y China (26.654 hl).

“El Malbec se exportó a 122 países, con al menos un envío. México es un mercado muy interesante para Argentina y tiene mucha proyección de crecimiento”, explicó Pesce. Y sintetizó: “la mitad de todo lo que se exporta es de la cepa Malbec que tiene gran aceptación a nivel global”. Sin embargo, la sorpresa se dio en Gran Bretaña: “el vino más vendido en todo el Reino Unido es un Malbec argentino. En China también tiene mucha aceptación. Realmente hemos sido muy afortunados en rescatar el Malbec, porque en el mundo esa cepa había caído en el olvido y hoy es emblema de Argentina”.

El recorrido de otros países tiene mucha historia. “No podemos pretender en 20 o 30 años alcanzar todo lo que hizo Europa en 300 años. Por eso tenemos que dar pasos certeros. Los franceses en 100 años aprendieron a base de prueba y error. Hoy tenemos tecnología y podemos aprender más sobre los terruños y ese es el desafío”, indicó Pesce.

Para descubrir

“Si bien su origen es francés, en nuestro país el Malbec encontró su esplendor y excelencia gracias al trabajo de muchos años y muchas manos dedicadas a la vitivinicultura. Ese esfuerzo y pasión, que nos identifica como argentinos, se transmite a través de esta cepa traspasando fronteras. En el mercado local el Malbec se destaca en cuanto a volumen de producción y consumo por sobre otras, no solo como varietal sino en sus diferentes perfiles y versiones, lo cual hace que todos podamos encontrar un Malbec que nos encante”, apunta Carla Dal Borgo, propietaria de Bodega Dal Borgo en Animaná, Salta.

“Es tan fuerte el impacto del Malbec desde la Argentina hacia el mundo que hoy los franceses eligen ponerle Malbec a las etiquetas cuando para ellos la variedad se llama côt. Creo que es la variedad que en todos los segmentos de precio da vino de muy buena expresión y de muy buena calidad. Uno puede tomar un Malbec económico muy rico y a la vez tomar grandes vinos argentinos 100% Malbec o blends a base de Malbec y siempre tiene mucho para para expresar la variedad. Simboliza mucho, por eso lo celebramos tanto”, sostiene la sommelier Natalia Valentina Suárez.

Esta cepa, según la especialista, es muy bien aceptada por el consumidor: “tiene un equilibrio en la en la frutosidad, en los taninos, en la acidez. Uno encuentra un balance en líneas generales que hace que a la mayoría de los paladares le resulte bien esta variedad. Es una cepa que acompaña muy bien las carnes rojas, pero siempre dependerá del tipo de Malbec. Con una rica empanada tucumana va siempre muy bien”, expresó Suárez.

Paso a paso

El camino para elaborar un vino surge desde la siembra. Una vez que aparece el fruto, en el viñedo se va identificando la uva, haciendo un seguimiento de sanidad y maduración. “Se va degustando y analizando hasta que se decide el momento de la cosecha. Luego hay que coordinar el ingreso de esa uva a la bodega y la manera en la que se va a elaborar la fermentación en el tanque que elegimos”, cuenta a LA GACETA Mariana Páez, enóloga en Arcas de Tolombón, de Colalao del Valle.

“Una vez que tenemos los vinos fermentados se va degustando si tenemos un Malbec de diferentes fincas, como es nuestro caso, donde las uvas son muy diferentes entre sí. Vamos degustando las diferencias de cada viñedo. Es sorprendente porque salen vinos muy diferentes. Una vez embotellado, el enólogo conoce perfectamente la historia de ese vino que fue uva y la trazabilidad que hay detrás”, indicó.

El Valle Calchaquí se diferencia de los demás terruños por su amplitud térmica. “La principal ventaja que tiene es la altitud. La altura más baja la tiene Cafayate con 1.650 metros sobre el nivel el mar, mientras que en Colalao del Valle hablamos de 1.800 metros y tenemos viñedos a más de 2.000 metros de Finca el Arbolar. Esta amplitud -mucho sol y calor de día y fresco de noche- favorece la síntesis de polifenoles en el hollejo de la uva, que son las sustancias nobles que le dan la calidad al vino: los taninos que le dan la estructura al vino; y los antocianos que dan el color y van a ayudar al sabor”, explicó Páez.

Malbec con potencia en el Valle Calchaquí

Nombre: Carla Dal Borgo. Propietaria, responsable de las áreas comercial y enoturismo de Bodega Dalborgo, Animaná, Salta.

Redes Sociales: @carladalborgo @bodegadalborgo

“La dificultad que se nos presenta para producir en Salta tiene que ver con la logística y la adquisición de insumos, ya que todo se debe traer de Mendoza o del exterior. Sin embargo, nuestros vinos se destacan por su potencial, su fuerza y su espíritu ,que revelan la identidad de nuestros Valles Calchaquíes en cada una de las botellas que se producen”. Para celebrar el Día del Malbec, Dal Borgo recomendó: “hoy se puede brindar con Almandino Reserva Malbec 2017, es la primera cosecha de nuestra bodega, la que se elaboró con grandes expectativas y toda la pasión de un proyecto que estaba dando sus primeros pasos”.

Un vino amable

Nombre: Alejandro Lahitte, editor de Acercate al Vino (acercatealvino.com.ar)

Redes Sociales: Twitter: @acercatealvino - Instagram: @acercatealvino_

“Las principales características del Malbec son la amabilidad y la plasticidad. Su expresión aromática y su paso por el paladar lo convierten en el preferido de muchos, tanto en Argentina como en el mundo. Los hay voluptuosos y de gran carácter y también ligeros y fluidos. Esta amabilidad lo convierte en el aliado perfecto de la gastronomía, maridando muy bien con una amplia variedad de platos”, explicó Alejandro a LA GACETA. Y agregó: “si bien no es originario de nuestro país, se adaptó de manera fantástica a todas nuestras regiones vitivinícolas y por eso hoy podemos encontrar Malbec desde Salta hasta la Patagonia. Esa plasticidad es una gran herramienta para los enólogos y lo convierten en un gran mensajero a la hora de mostrar la mejor expresión de cada terruño”.

“A nivel mundial, nuestro Malbec ha cosechado innumerables premios, obteniendo en numerosas ocasiones el puntaje perfecto por parte de los más prestigiosos críticos internacionales. Hoy es habitual encontrar a un Malbec argentino en una vinoteca o en la carta de un restaurante de cualquier lugar del mundo. El Malbec es nuestra nave insignia y gracias a él, Argentina es hoy uno de los países productores de vinos más respetados en el mundo”, destacó.

El recomendado

Nombre: Mariana Páez, enóloga en Arcas de Tolombón, Colalao del Valle, Tucumán

Redes Sociales: @mpaezwine

“Un recomendado: Malbec edición limitada El Arbolar Reserva 2020, bodega Las Arcas de Tolombón. Es un viñedo a 2250 msnm en el paraje El Arbolar, de Tucumán. Es ideal para poder conocer la intensidad del Valle Calchaquí a través de este vino, ya que posee intensidad de color alta, aromas intensos y complejos a frutos rojos, ciruela, especias y notas de madera por su paso por roble francés”.

Un emprendimiento personalizado

Nombre: Natalia Valentina Suárez, sommelier y emprendedora en More Wine Plis

Redes Sociales: @morewineplis - @nvsomme

En 2020 Natalia arrancó un nuevo proyecto personal mientras observaba la necesidad de muchos clientes en pandemia. Así, comenzó a ser un nexo entre clientes y bodegas con su proyecto More Wine Plis, en el que ejerce como “personal shopper”. “Empecé a armar cajas mezclando vinos y enviando sugerencias para los clientes. Hoy es una tienda con un trabajo súper personalizado. Los clientes me piden vinos de determinadas regiones para comenzar a degustar, algo novedoso para sorprender o copas, por ejemplo. Si no lo tengo en el catálogo, lo consigo. Un cliente me pidió sorprender a su esposa con una serie de vinos que conformaban un recorrido por todo el mundo. También me pidieron desarrollar un vino para regalar, así que es un trabajo súper desafiante que tiene que ver con la experiencia del vino. Algunos clientes me piden algunos vinos por un monto determinado y yo les armo la propuesta”, explicó a LA GACETA.

Las cifras del Malbec Argentino

- Se exporta principalmente a EEUU (30,3%), Reino Unido (20,5%) y Brasil (7,5%).

- Durante los últimos 20 años se incrementó la superficie cultivada de Malbec en 168%.

- La provincia de Mendoza encabeza el ranking con mayor superficie del varietal, con el 84,6% (39.248 hectáreas), seguida de San Juan con 2.917 ha (6,3%) y Salta con 1.647 ha (3,5%).

- En 2021 se comercializaron 1,61 millón de hectolitros de Malbec en el mercado externo, el equivalente a 531,3 millones de dólares.