Las razones detrás del éxito de la película “Granizo”

Es quizás la película más criticada del año. Pero no para de sumar espectadores. “Granizo”, el filme que protagoniza Guillermo Francella, se ha convertido en un fenómeno mundial y no son pocos los que se preguntan cómo pudo suceder esto.

No hay una buena historia y se repiten los errores; está plagada de convencionalismos y estereotipos; es básica y elemental. Estos son algunos de los comentarios que recibió la producción centrada en un egocéntrico meteorólogo mediático que no supo predecir una noche de granizo y por ello se convierte en el hombre más odiado. Tanto que tiene que huir de Buenos Aires y refugiarse en su Córdoba natal.

El filme no deja de sorprender con sus números: se estrenó el 31 de marzo en Netflix y por segunda semana consecutiva logró estar entre lo más visto de la plataforma de streaming. La película ha sumado más de 13,3 millones de horas de visualizaciones por personas de todos los rincones del planeta (así mide Netflix su “rating”). Con estas cifras la película se ha convertido en la segunda más vista en habla no inglesa a nivel mundial.

¿Qué tiene esta historia que la hace tan atrapante? Hay muchas teorías que circulan en las redes. Las explicaciones incluyen la gran operación de marketing que desarrolló la plataforma. ¿Acaso las pésimas críticas que recibió fueron el motor para que la gente decidiera verla?

O puede que la sencillez de “Granizo” -dirigida por Marcos Carnevale- sea su mejor condimento para enganchar al público. La socióloga Roxana Laks sostiene que, a pesar de que el argumento no es nuevo y de que la película ha sido calificada por la crítica como mala, se trata de una historia necesaria.

Que el público se haya conectado tanto con el filme es porque había un apetito por este tipo de historias en las que la gente se puede ver reflejada o puede empatizar rápidamente, sostiene la profesional.

“Es evidente que hace mucha falta poder identificarnos con cosas que nos pasan a nosotros como argentinos y necesitamos ver producciones culturales donde nos veamos reflejados. ‘Granizo’ muestra un tema que tiene que ver con nuestra la cultura del exitismo, desde lo futbolístico y lo económico. Al igual que el protagonista, nos pueden pasar este tipo de cosas: que así como un día estás en lo más alto, otro día estás muy abajo y lo perdés todo”, analiza Laks.

Las razones del éxito, según la socióloga, pueden deberse también a una cuestión emocional: en un momento en el que el covid-19 pareciera empezar a quedar atrás, la gente busca volver a otras problemáticas que estuvieron suspendidas en este paréntesis obligado por la pandemia y que aparentemente las personas quieren otra vez verlas y tratarlas.

“Evidentemente había un área de vacancia de ciertas temáticas, y tratarlas fue un acierto de la producción”, señala.

Efectos especiales

Uno de los puntos que sí se elogian de la película son los efectos especiales. Claudio Gigena, técnico iluminador y escenógrafo teatral tucumano, opina que estos efectos se perciben como una característica muy “Hollywoodense”, que en general gusta entre los espectadores. “Creo que tal recurso es una tendencia muy en boga, pensándolo desde la mirada y el miedo al famoso cambio climático, el cual ni siquiera es mencionado en el guión”, explica.

Para Gigena, pese a las malas críticas, vale la pena ver la película: “su trama, sin ser profunda, entretiene, discurre entre la autoreferencialidad del ego, la fama y, por supuesto, la pantalla”.

Según su análisis, el secreto del éxito de “Granizo” probablemente radica en que “es una historia simple pero que contiene algunos aspectos de fantasía, por lo que hace amena y entendible a la trama para las mayorías porque no profundiza filosóficamente”.

“También es dinámica y el humor de esta comedia ayuda a verla hasta el final. En el recurso mágico, casi en el cierre de la filmación, se encuentra la resolución del conflicto; eso nos acerca al pensamiento cuasi religioso que el televidente, en general, acarrea en su inconsciente colectivo”, puntualiza.

EN LA PIEL DE UN METEORÓLOGO. Guillermo Francella es el protagonista de “Granizo”, dirigido por Carnevale,

Gran idea, guion flojo

El escritor Rogelio Ramos Signes sospecha que tantos comentarios en pro y en contra de “Granizo” cumplen a la perfección con el manejo mediático que a los involucrados les conviene hacer de su producción.

“Me pareció una película más, uno de los tantos entretenimientos que nos mantienen distendidos durante un par de horas, y de los que luego te olvidás totalmente que viste”, opina.

Ramos Signes, quien admite que le gusta la meteorología (“Hay en mí un meteorólogo frustrado”, confiesa), reivindica que la idea de la película es muy buena. “Daba para algo interesante: hacernos reflexionar sobre la credulidad de un mundo descreído. Pero esa gran idea fue desperdiciada por un guion mediocre; gente que no pudo ir más allá de imaginar a Francella haciendo de Francella dentro de un cúmulo de situaciones previsibles”, sostiene.

El actor y el clima

El protagonista es un actor que ha entrado desde la infancia en nuestras vidas y eso pesa a la hora de la elección para ver una película que lo tenga en el elenco, junto con que se toque un tema que nos interese a todos: el clima. Esos son dos puntos que valoran los espectadores, de acuerdo a una convocatoria realizada entre los lectores de LA GACETA.

Otro punto que ponderan es que trata algo que estamos viendo con mucha frecuencia: el fenómeno de la cancelación, como se conoce a la acción de quitar apoyo, anular o bloquear a personas, marcas o entidades que hicieron o dijeron algo políticamente incorrecto. En este caso, al errar un pronóstico fue condenado socialmente.

“El actor tiene mucho que ver en la adhesión del público junto con el tema (la metereología). Te hace reflexionar. Lo tenía todo en cuanto a lo profesional y deja de lado lo más importante. Tuvo que pasarle lo que le pasó para volver a su esencia, al amor verdadero, a la fuente de su carrera”, analiza Sandra Clemente. “Me gustó la película; es muy tucumana, un día que no le agradés al bien común y ya te están crucificando. Es muy real y tiene muchos mensajes y reflexiones ocultos”, apunta Joaquín Arguello.

Para Graciela Yanicelli, si el protagonista hubiese sido otro actor y no Francella, directamente no la hubiese visto ni 20 minutos. “El mensaje es bueno. Hoy estás arriba, sos feliz, la vida te sonríe, la gente te ama y de un día para el otro la pifias en algo y pasas a ser el peor”, apunta. Según Yanina Namen, es una producción para pasar el rato: “me pareció entretenida, y me planteo que a veces miramos una película con mucha expectativa, y tienen por finalidad entretener. En mí, logró ese efecto”.

¿En quién está inspirado el personaje de Bernardo?

Cuando Miguel Flores, el meteorólogo que interpreta Guillermo Francella en “Granizo”, llega a Córdoba tras haber fracasado como pronosticador, se encuentra con Bernardo, un pueblerino que tiene el don de saber cómo estará el tiempo a partir de métodos poco convencionales (por ejemplo, se pone un muñeco en la boca).

Según trascendió, este personaje estaría basado en una persona real, Bernardo Razquin, un meteorólogo autodidacta mendocino que se convirtió en una autoridad absoluta a la hora de pronosticar el clima. Razquin (nació en 1906 y falleció en 1988) predecía el tiempo mediante sus propios instrumentos y la observación de la naturaleza. Al parecer, no fallaba nunca.