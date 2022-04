La última tecnología, al servicio de los pasajeros del MuniBus

El reloj marca las 10.35. Ni un minuto antes ni un minuto después, el Munibus Azul de la Municipalidad de Yerba Buena ha arribado a San Martín y Pringles para empezar el recorrido. Tal y como lo anuncia el cronograma de circulación. Se abre la puerta de la combi y nos recibe una novedad: ahora se puede pagar con código QR.

Y es que desde esta semana el novedoso transporte público de la “ciudad jardín” se moderniza. Los pasajeros podrán optar por comprar sus tickets de manera tradicional, en los comercios aprobados, o podrán solicitarle al conductor el código QR. Esa imagen deberá ser escaneada en cualquier billetera virtual o aplicación bancaria para realizar el pago del boleto. Una vez hecha la operación, hay que mostrar el comprobante al chofer.

Ya no hará falta recorrer los quioscos para comprar un pase. Si te olvidaste, si se te hizo tarde, si no tenés efectivo... Todo se soluciona con el nuevo método de pago. “Hay 23 comercios en este momento que ofrecen el boleto en papel, pero muchas veces uno está apurado y no puede llegarse a comprarlo. Este nuevo sistema busca facilitar eso, sólo deben recordar que tienen que tener datos para que funcione la operación”, explica Hernán Macome, subdirector de Transporte de la Municipalidad de Yerba Buena.

MÉTODO TRADICIONAL. También se puede comprar el boleto físico.

Un servicio que crece

En sábado por la mañana el MuniBus no está tan lleno, pero no es lo usual sino el impacto de los feriados de Semana Santa.

“Durante la semana el 90% de la gente que lo usa lo hace para ir a la escuela y a trabajar. Los sábados, quienes lo toman lo hacen para ir al supermercado”, advierte a LA GACETA la chofer Andrea Bustamante.

“Hemos superado los 1.100 boletos semanales; de esos, 650 son pasajes generales y 450 son estudiantiles. Es una buena sorpresa y calculamos que el QR va a empezar a afectar positivamente la compra de boletos”, informa Macome. “El mayor flujo de gente es de lunes a viernes en horas pico; ahí estamos incluso con capacidad total en el servicio Naranja -destaca-; esperamos poder ampliar en el futuro el recorrido y la capacidad de Munibuses”.

Este nuevo transporte ha sido aprobado y celebrado por los vecinos. Buena música, asientos cómodos y una amena charla con los demás pasajeros es todo lo que hay durante el recorrido. Resulta interesante que, al transitar Yerba Buena por estas nuevas rutas, ahora se puede disfrutar de hermosos y desconocidos paisajes.

“Esto es como un servicio privado”, dice entre risas Carmen López, que ahora aprovecha el servicio para ir a hacer las compras. Durante la semana, ella trabaja en un country. “Antes tenía que venirme en bicicleta, pagar $ 450 de remise o tomar dos colectivos para llegar y encima debía caminar bastante. Esto me facilita mucho y además ahorro plata; y como ya sé a qué hora pasa, no tengo que estar esperando”, cuenta.

A ESCANEAR. Para pagar con QR hay que pedirle el código al chofer.

“Es un paseo para mí; me encanta ir en el MuniBus. Y vengo con las nietas para que también puedan conocer -relata Elena Jiménez, que baja del Naranja para entrar a un supermercado-. Además, los conductores se portan muy bien; si la parada es más lejos, te esperan o te ayudan en lo que necesités. Y no tengo drama en pagar $ 70 porque nos lleva a lugares a los que ningún otro colectivo va”.

Los beneficios están a la vista. El MuniBus ha sabido acoplarse muy bien con la fisionomía de la ciudad jardín; y trae una gran solución para los habitantes que necesitan circular de norte a sur. “Todo lo que queremos es llegar a transportar a toda la gente que lo desee en un medio de transporte sano, seguro, rápido y en un horario que se cumpla”, resume Macome.

CIRCULANDO. Hay dos recorridos de Munibus en la ciudad jardín.

El pago con QR, entonces, sólo viene a ampliar las posibilidades de pago: es optativo, pero es una alternativa práctica para que todos puedan acceder al medio de transporte. “Desde el principio del proyecto queríamos tener un sistema de pago electrónico. Tarjetas plásticas no nos interesaba sobre todo por una cuestión de costos -explica Macome-. Vimos más eficiente esta alternativa: no tengo que moverme, no tengo que ir a cargar la tarjeta... sólo necesito el teléfono; creemos que esto puede andar bien porque nos está sorprendiendo gratamente el flujo de pasajes generales, de gente que usa el MuniBus para ir a la facultad, a hacer trámites o a los centros comerciales del municipio”.

El funcionario también adelanta que dentro de los próximos 15 días ya estará lista una nueva funcionalidad en la app Yerba Buena Digital para seguir el recorrido del MuniBus en directo.

“Queremos, por un lado, brindar seguridad a los vecinos; que no tengan que estar esperando tiempo de más en la parada, o que puedan salir dos minutos antes, quizá acompañando a sus hijos, sabiendo que ya llega. Por el otro, queremos dar confort: tenemos días de mucho calor y de mucha lluvia, y queremos que los pasajeros pasen el menor tiempo posible en la parada”, concluye.