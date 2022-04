Pampita no descartó la posibilidad de tener otro bebé

En diálogo con TN, la modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain se refirió a la posibilidad de convertirse en madre nuevamente pese a que hace pocos meses nació su bebé Ana García Moritán.

“¿Te parece que tenemos pocos?”. “¡Si! ¡Un plato más en la mesa no haría la diferencia! ¡Y uno más en la casa! La verdad que el corazón es bastante grande, podría ser”, manifestó dejando la puerta abierta a la posibilidad de transitar un nuevo embarazo.

En la misma línea, Pampita expresó: “Nosotros somos una patota” teniendo en cuenta que sus hijos con Benjamín Vicuña también tiene otros hermanos producto de la relación del actor con la “China" Suarez.

En cuanto a la cercanía que tiene con sus hijos, la modelo señaló: “Llegamos a un lugar y no pasamos desapercibidos porque tenemos hijos de todas las edades, somos un montón”, añadió.

Además, remarcó que entre todos mantienen una relación muy unida y que sus hijos son muy comprensivos en lo que se refiere a su situación laboral. “Son mi mayor responsabilidad en esta vida. Son muy generosos. Me dejan trabajar de esto que me lleva mucho tiempo”.

La conductora de El Hotel de los famosos aseguró que ama el mundo de los medios, y que pese a que el tiempo continúa corriendo, ella se siente cada vez más feliz por tener la posibilidad de seguir trabajando en la televisión. “Me doy cuenta que es un privilegio hacer lo que a uno le apasiona”, manifestó.

Pampita no sólo está rodeada por sus hijos, sino también por amigos y familiares. Recientemente se supo que consiguió llevarse a 40 amigos al Caribe con todo pago. “Es el sueño de cualquiera, ¿no? Me dicen: ‘¿Qué tenés que hacer este año?’. Y mirá, tengo que recorrer seis países con todos mis amigos y familiares... ¿Y van gratis todos? Sí, van gratis, no pagan nada. Tienen que ser amigos o familiares míos”, destacó la conductora.