Un basural no deja en paz a los vecinos de Don Bosco al 4.000

La gran cantidad de basura que se acumula en el terreno baldío de Don Bosco al 4.000 es un problema de siempre para los vecinos. Colmada de bolsas de residuos, animales muertos y cajas de cartón, la cuadra entre Félix de Olazábal y Patricias Argentinas expone sobre la mano sur un cuadro para nada higiénico. La situación torna insoportable, y hasta a veces imposible, el paso por la calle. “Toda la vida fue así, es una desgracia”, sostuvo Juan de Andrea, vecino directo del pastizal, ya que reside sobre Patricias Argentinas.

“Soy el más perjudicado, a veces tiran perros muertos y están más de 10 días ahí. Hasta tuve que cavar pozos y encargarme de enterrarlos, porque no venía nadie a levantarlos”, comentó. Y todo empeora en verano: “el pasto crece más rápido y muchas veces tuve que estar todo el día con la ventana cerrada por el olor que se junta. En cualquier momento pasa a dejar bolsas, de noche o de día, gente que no es del barrio. Vienen en carros, camionetas o autos. Antes era peor, no podía pasar ni el colectivo por tanta basura acumulada”.

En la vereda del frente se encontraba cumpliendo su guardia Enzo Abete, cuidador de la zona. “A medida que se va amontonando basura viene el camión, no tienen días fijos. Debe ser que entre 15 o 20 días pasan, pero es insoportable, en verano tiran comida podrida, huesos, animales, el olor que transmite eso es lo peor”, contó disgustado.

En la otra esquina, frente a la escuela García Hamilton, vive Liliana Ledesma con su marido y sus dos hijas. “Antes los que venían a dejar basura eran los carritos, a ellos no les podés reclamar porque algunos son malos y atrevidos -explicó-. Ahora es distinto, como a las 11 de la noche vienen camionetas y tiran bolsas. Se forma una montaña que tapa hasta la calle”.

“Sólo el año pasado, por el tema del dengue, la Municipalidad mandó gente para que limpie y corte el pasto y haga una desinfección -añadió Ledesma-. Últimamente hubo una pequeña mejoría, pero no alcanza”. (Producción periodística: Bárbara Nieva)