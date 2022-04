Cuatro afortunados se repartieron el pozo acumulado de $ 700.000

Silvia Mabel Frías (Concepción)

“Mi hija controló tres veces y me dice ‘sí, mami, ganaste’ Yo no podía mover ni los dedos de la emoción. Ella tuvo que encargarse de avisar”, recuerda la flamante ganadora. “Esto es una bendición: todavía no lo puedo creer. Tenía unas deudas que pagar y ahora podré darles de baja”, dice emocionada la mujer de 54 años.

Rosario Apolinar Pastrana (Amaicha del Valle)

“Siempre controlamos la grilla los miércoles a última hora; esta semana nos enteramos un poco más tarde y viajamos rapidísimo a Tucumán”, relata el ganador y fiel lector de LA GACETA. “Gracias a Dios se nos ha dado. El dinero servirá para ayudar a la familia y hacer un asado este domingo para todos por Pascua”, dice.

Elizabeth Ruiz (Aguilares)

“Controlé la tarjeta y salí corriendo a la casa de mi mamá para que mi hermana y mi hija me ayuden a controlar. No quería que los nervios me traicionen”, narra contenta por la novedad. “Mi esposo estaba desayunando conmigo y no entendió por qué salí corriendo -rie-; esto me va a ayudar a terminar mi casita y a seguir adelante...”

Evelin Ester Argañaraz (Famaillá)

“Cuando mi suegra controló y nos dijo que habíamos ganado el premio, no le creímos, porque a veces controla mal o se le pasa algún número, ¡pero era verdad!”, cuenta la afortunada (26 años). “Fue totalmente inesperado. Con esto planeamos pagar algunas cuentas que tenemos e invertir en nuestro lavadero”, indica.