Un joven repositor ganó $ 1 millón en "Los 8 Escalones"

Concentrado, con sabiduría y con una notable humildad, Lautaro consiguió responder el 90% de las preguntas de manera correcta y se llevó el gran premio de $ 1 millón en el programa “Los 8 Escalones”.

El joven contó que utilizará el dinero para comprarle una casa a sus padres. "Quiero comprarle una casa para mis viejos y también para fomentar mi carrera musical", dijo.

Lautaro trabaja como repositor en una cadena de supermercados Día, en el barrio de Colegiales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y es un aficionado a la música. Debido a ello se mostró muy cómodo con aquellas preguntas vinculadas al ámbito artístico. Contó que su banda favorita es Queen y que su ídolo musical es Freddie Mercury. “Me encanta todo lo que tiene que ver con el arte y la expresión”, dijo.

En un momento, Guido Kaczka le preguntó si se consideraba una persona sensible. "Sí, aunque no siempre es bueno mostrarlo a cierta gente”, respondió. El joven también contó que le gusta tocar la guitarra, lo que le dio paso al conductor para indagar sobre si lo hacía bien o no. Entre risas, Lautaro respondió: “depende de a quién le preguntes. Si le preguntas a mi mamá, sí, obvio”.

Una de las cosas significativas de su triunfo tuvo que ver con una confesión que hizo el joven. Tal vez por cábala o por superstición, el joven detalló que en su bolsillo traía tres amuletos de la suerte: una lapicera que le regaló su amiga Sol, púas de guitarra y un cinturón con forma de estrella que le regaló su abuelo. Así, con objetos cargados del cariño de su familia y amigos, Lautaro se sintió acompañado y logró ganar el premio.