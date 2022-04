Un argentino se consagró campeón mundial de Pasapalabra

El argentino Brian Parkinson (33 años) se ganó una abultada suma de dinero en la final de la competición de Pasapalabra. En la final venció al uruguayo Inti Lencina y se quedó con los $ 38 millones -pesos chilenos-, que equivalen a unos U$S 50.000. “El sueño del departamento propio está cada vez más cerca”, celebró Parkinson.

Durante el año pasado, el afortunado joven ya había participado en la versión local del certamen, el programa conducido por Iván de Pineda, donde ganó más de 50 emisiones y terminó llevándose más de $ 1 millón.

Si bien en el debut del Mundial no había tenido una performance perfecta -confundió el nombre de una icónica canción de Juan Gabriel-, pudo recomponerse enseguida. El joven tenía que adivinar el nombre de uno de los hits del cantautor mexicano, que empieza con la letra “Q”. Él respondió “Quiero”, pero se trataba de “Querida”. Luego de ser corregido por el conductor del ciclo que se emite por la pantalla de Chilevisión, sostuvo que nunca se la va a olvidar.

La palabra que lo llevó a conseguir el triunfo fue “vasera”. “Estante de fábrica u otra materia que especialmente en las cocinas y despensas sirve para poner la vajilla”, leyó el conductor segundos antes de que el joven contestara que la palabra correcta era “vasera”.

Parkinson dedicó el premio a su familia; en especial, a su pareja, quien fue la que lo había anotado por primera vez en el programa de El Trece. “A mi novia, que me anotó cuando yo todavía no me había preparado y que me fue muy mal la primera vez. A mis hijos, que los amo a los tres. A mis viejos, a mis hermanos, toda mi familia política, a todos mis amigos que me apoyaron, a la gente del laburo, que me dejó estar acá. A todo Chile por permitirme estar acá, a Argentina, que es mi país al que vine a representar. Y a Inti -el otro finalista-”, manifestó emocionado.