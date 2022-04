¿Cómo hacen los tiktokers tucumanos para vivir de la aplicación?

Para volverse un ‘tiktoker’ de tiempo completo hay que cumplir con varios requisitos. La inversión publicitaria en la plataforma no es tan grande si se compara con aplicaciones como Facebook o Instagram, teniendo en cuenta que estas aplicaciones no pagan a los usuarios por sus propias producciones, a excepción de Estados Unidos.

Según SEO Design Chicago, los tiktokers estadounidenses para recibir dinero deben tener al menos 100,000 seguidores y llegan a ganar entre $200 y $1,000 por mes. Aquellos con más de un millón reciben entre $1,000 a $5,000 y más por mes. Los creadores de contenido viral cobran hasta un millón de dólares por publicación.

En la provincia, la movida de los tiktokers es distinta. Con una fuerte impronta, los tucumanos, suman en sus cuentas millones de seguidores. La gran visibilidad que tienen a partir de TikTok es impactante. “Me sorprende mucho cuando me reconocen. Es muy loco, hay días que los siento parte de mi vida, y otras veces me olvido. Eso es hasta que veo a alguien que me para o hace alguna cara. Entonces me acuerdo, y digo cierto que soy “la que hace videos”, dice Laila Alí, más conocida como @lailuali, tiktoker tucumana que acumula 2.8 millones de seguidores.

¿Se puede vivir siendo tiktoker?

"Sí y no. Yo puedo decir que es una gran fuente de trabajo para mí porque a partir de TikTok comencé a trabajar con una agencia de Buenos Aires, y ellos me organizan los trabajos”, explica Laila. “Se puede vivir de esto, hay que tener suerte, ganas y ser trabajador; constante, comprometido con el espacio. Y tomar conciencia de lo que vas a mostrar a tu público”, dice.

Por su parte, el tiktoker Nicolás Ávila, (@nicolasavilaa) comenta que es un proceso llegar a tener tanta popularidad y que se traduzca en dinero. “No acumulás miles de seguidores de un día para el otro. Cada uno va preparando ese camino con lo que publicás”, dice Nicolás. “¿Vivir de ser tiktoker? Sí, claro pero uno es creador de contenido no solo en en TikTok. Hoy hay muchas plataformas digitales en las que te podes mostrar, como en el caso de Instagram. Muchas marcas te contactan por esa red social”, asegura.

“La aplicación te abre muchos caminos. En la provincia muchos de mis amigos influencers y tiktokers trabajan con la aplicación y les va muy bien e incluso tuvieron otras oportunidades a partir de ahí. Creo que si el día de mañana la empresa empieza a pagar, sería fantástico y sería de gran ayuda para muchos”, menciona la tiktoker tucumana Sofia Daneri conocida como @popidaneri.

Como la aplicación no paga a los creadores de contenido –como ya explicamos- los tiktokers tucumanos, reciben dinero de marcas y empresas particulares que los contactan a partir de sus videos. “Es la aplicación que mayor visibilidad te da, pero en definitiva si hablamos de plata, uno suele cobrar más por Instagram. El tema de las marcas o publicidades funciona con canjes, a veces con dinero, a veces es mitad o mitad. También puede ser que no te envíen el producto, y solo te pagan por mencionarlo en una historia o en un video. Son muchas las formas de hacer las publicidades”, enfatiza Nicolás. Además, cuenta que una de las grandes experiencias estuvo relacionada con una popular marca de desodorantes para hombres. “Ahí fue que pensé que si una marca tan importante confía en mí, algo estoy haciendo bien”, resalta.

La mayoría de los tiktokers, como los influencers y celebridades trabajan con agencias de talentos, que se encargan de buscar las oportunidades laborales apropiadas para cada cliente. “Yo me manejo con un manager, que se encarga de traerme las propuestas que pueden ser varias, como canciones de músicos, distintas marcas, productos. Lo más loco que me pasó, fue en un viaje al sur. Yo soy celíaca, y tenía muchas ganas de tomar cerveza y no encontraba ningún lugar que sirviera una que pudiese tomar. Hice videos contando lo que estaba pasando, hasta que encontré un sitio. Ahí los dueños de la marca de cerveza, se comunicaron conmigo por Instagram e hicimos varias publicidades con esa cerveza. Fue muy loco cómo se conectó todo”, manifiesta Sofía.

En cuanto a las experiencias de trabajo, Laila explica que uno de sus objetivos es aceptar las propuestas que sean compatibles con el espacio que tiene en sus redes sociales. Es decir, que no siempre se dice que sí a todo. “Es mi trabajo, me lo tomo muy en serio y rechacé muchos trabajos porque creía que no eran necesarios o que no era el mensaje que quería. Me parece mejor darle lugar a trabajos que me queden cómodos a mí y que sea algo que yo quiera comunicar”, cuenta.

Laila también relata cuál fue su primer canje. “Fue de ropa deportiva. Manejaba muchísima emoción porque alguien quería hacer trabajar conmigo. Me pasaron muchas cosas, tuve oportunidades muy grandes, pero una de mis experiencias favoritas fue con una marca que vende juguetes y juegos de mesa", comenta risueña. "Este es mi trabajo, es lo que siempre quise. Hoy estoy contenta con mi presente y cuido mucho lo que hago. Estamos construyendo un nuevo rubro. Es algo que viene pisando fuerte y que va a perdurar en el tiempo”, resume.