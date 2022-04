A 13 años de un ACV que casi le cuesta la vida, Verónica Perdomo fue mamá de mellizos

Todo es alegría y emoción en la vida de Verónica Perdomo. A sus 44 años y a más de una década de haber estado en coma por un ACV, la actriz y conductora dio a luz a sus mellizos, Iñaki y Felipe. Los pequeños nacieron a través de una cesárea programada y se encuentran en buen estado. La flamante mama y su pareja, el contador Adrián Gaddi, están felices.

La noticia fue confirmada por Nancy Duré en Intrusos. “A las 22.38 nació Iñaki, con 2.040 kilogramos, y 10 minutos más tarde nació Felipe, pesando 1.770 kilogramos”, contó la panelista. Minutos más tarde, Verónica Perdomo le mandó una foto de los bebés.

Verónica Perdomo junto a sus bebés recién nacidos La Nación

En diversas entrevistas, la actriz relató que realizó un tratamiento de fertilización asistida para ser mamá. Destacó, además, que pensó que el camino sería duro pero quedó embarazada con el primer intento. Más tarde, en una ecografía supo que venían dos bebés y la emoción fue todavía más grande. “Estoy feliz. Le pedí tanto a Dios ser madre que se me dio”, contó en aquella oportunidad.

La también conductora transcurrió un embarazo tranquilo, sin complicaciones, sin embargo, su médico siempre le recomendó que evitara cualquier situación de estrés especialmente por sus antecedentes con el ACV. Los pequeños crecieron en perfecto estado, pero le programaron la cesárea por precaución. Iñaki y Felipe nacieron el miércoles a la noche.

Verónica Perdomo sufrió en ACV cuanto estaba trabajando en Chile. "Empezó un poco en Chile, me dolía mucho la cabeza y me vine a la Argentina. Me subí al avión, dije ‘voy a dormir’, y no recordé más nada. Llegué bien, fui a mi casa y ahí me agarró el ACV”, relató durante su última visita al ciclo de Andy Kusnetzoff, PH: Podemos Hablar.

Lo que vino después fue una desgarradora lucha por sobrevivir. La actriz estuvo un mes en coma y tres meses más internada. En el medio sufrió una trombosis y un paro cardiaco. "De repente no sabía nada, ni una palabra, ni cocinar, ni tomar mate, tuve que aprender todo despacito. Viví con un casco puesto un año”, recordó.