Verónica Perdomo fue mamá por primera vez

Verónica Perdomo se encuentra viviendo uno de los momentos más felices de su vida. A los 44 años, la actriz y conductora se convirtió en mamá por primera vez.

La feliz noticia fue confirmada por la periodista Nancy Duré en Intrusos (América). "A las 22.38 nació Iñaki, con 2.040 kilogramos, y 10 minutos más tarde nació Felipe, pesando 1.770 kilogramos", indicó.

La panelista compartió una imagen en que se ve a Perdomo junto a sus dos pequeños, a segundos de haberlos parido. "La madre está feliz de la vida. Está muy contenta", añadió Duré.

En el año 2009, Perdomo sufrió un Accidente Cerebro Vascular (ACV) mientras volvía de Chile a Argentina. Debido a la gravedad del cuadro estuvo un mes en coma y tres meses internada. "Del estado de coma no me acuerdo nada. Después me contaron que uno de los médicos un día dijo: qué pena tan joven. Y se fue. Ya estaba", recordó en una ocasión, Perdomo.

"Cuando tuve trombosis en los pulmones que dejé de respirar me tuvieron que reanimar dos veces. Yo me vi muerta en un sueño", sostuvo.