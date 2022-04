Atlético: muchos nombres, pocas certezas

Que la reunión de la comisión directiva de Atlético les haya consumido más de cuatro horas del sábado a sus integrantes tiene que ver con que se trataron diferentes temas que conciernen al futuro inmediato. Por supuesto que el motivo principal fue la salida de Juan Manuel Azconzábal, que se terminó haciendo oficial en el mediodía de ayer. Pero, una vez que se tomó la decisión de desplazar de su cargo al DT, inmediatamente comenzaron las gestiones por quién será su sucesor. Así, en la merienda que casi termina convirtiéndose en cena, se comenzaron a barajar algunos nombres de técnicos que se encuentran sin trabajo en estos momentos.

Lucas Pusineri, Claudio Biaggio, Rodolfo De Paoli, Favio Orsi-Sergio Gómez, Mauricio Pellegrino y Luis Zubeldía son algunos de los apellidos que se barajaron en primera instancia. De a poco, algunos empezaron a caer por decantación propia. Por ejemplo, Orsi y Gómez están en la órbita de Godoy Cruz, que el sábado despidió a Diego Flores, y podrían firmar entre hoy y mañana.

Zubeldía habría sido el primero en descartar la posibilidad de radicarse en Tucumán. La llegada de Pellegrino suena más a utopía que a otra cosa, por el lado económico sobre todo. De hecho, ambos fueron tentados en el “Tomba” que se quedó sin DT en la misma fecha que Atlético y los dos descartaron también la posibilidad de llegar a Mendoza.

Así, el círculo de posibilidades empieza a cerrarse. Por un lado porque el presente de Atlético no es tentador. El equipo hace casi un año no muestra respuestas dentro de la cancha y está muy comprometido con el promedio. Por otro lado las complicaciones de siempre: Tucumán es una plaza fuerte en el fútbol del interior, pero sigue alejada de las luces de Buenos Aires. “No hay negociaciones avanzadas o no avanzadas, son todas negociaciones y vamos a cerrar con el que creamos que es la mejor opción para este presente”, señalaron desde la comisión directiva, que tiene el deseo de que el nuevo entrenador sea presentado en la práctica del martes.

Mientras tanto, Atlético se entrenaría hoy por la mañana (10.30) en el complejo, sin DT. Cristian Mustafá estaría a cargo de la primera práctica de la semana. El “profe” trabajó sábado y domingo por la mañana con Bruno Bianchi y Francisco Di Franco; hoy lo haría con el plantel completo de Primera, teniendo en cuenta que Martín Anastacio a la misma hora que se esté desarrollando la práctica estará afectado al partido de la Reserva.

Pusineri, Biaggio y De Paoli serían entonces los que tienen más chances de ocupar el lugar que dejó vacante Azconzábal. “Por un lado estamos apurados, queremos que el nuevo técnico asuma cuanto antes, pero también somos conscientes que no tenemos margen de error, el técnico que llegue tiene que ser el adecuado para poder sacar adelante el proyecto deportivo”, enfatizaron desde la CD. Biaggio tuvo un paso por Sud América, en el fútbol uruguayo, pero el equipo recién ascendido a Primera no tuvo un buen torneo y terminó descendiendo. Pusineri por su parte, no dirige desde que salió de Independiente, en enero de 2021. Su paso en el “Rojo” fue bastante irregular. De Paoli por su parte dirigió solamente tres fechas a Barracas en la Liga Profesional, luego de haber logrado el ascenso con ese mismo club.

Los hinchas, por su parte, hacen cuentas, especulan y repasan la trayectorias de cada nombre que aparece en el radar. Todos buscan lo mismo, encontrar el técnico idóneo para este delicado momento. “Rodo”, “Pusi” y “Pampa” asoman como posibles, pero no habría que descartar a algún tapado que llegue en silencio.

Contra las cuerdas: el equipo no puede fallar

Atlético se sostiene peligrosamente a tres puntos de Godoy Cruz, que junto a Patronato, son los que están perdiendo la categoría en estos momentos. Claro que para llegar al final del camino aún falta mucho: 96 puntos para ser más precisos.

Definitivamente el “Decano” estará en el pelotón de los que este año, indefectiblemente peleará el descenso, por más que eso suene fuerte y feo. Un baño de realidad para los dirigentes que hace tiempo gambeteaban el tema, sosteniendo que era sólo un mal momento. Esto tiene parte de verdad, pero los últimos meses fueron tan caóticos para el “Decano” que la crisis rápidamente se agudizó y los números quedaron al rojo vivo.

Una buena para los hinchas: todavía falta mucho y Atlético puede enderezar el rumbo que viene muy torcido. Para ello deberá acudir a la bala de plata que lo puede salvar. El mercado de pases será igual de importante que la elección del nuevo DT, que se definiría por estas horas.

Mientras tanto, que no ganen Godoy Cruz, Arsenal, Patronato y Central Córdoba será una ayuda. Pero Atlético deberá poner lo suyo.

CORAZÓN "DECANO"

Vuelve a las prácticas sin DT confirmado

Está previsto que el plantel de Primera de Atlético se entrene, desde las 10.30, en el complejo. El entrenamiento se podría trasladar para la tarde, teniendo en cuenta que aún no tiene técnico confirmado y que por la mañana juega la Reserva de Martín Anastacio.

A trabajar otra vez en Ezeiza

Ignacio Maestro Puch viajará hoy, a las 10, a Buenos Aires para sumarse a los entrenamientos de la Selección argentina. Practicará bajo las órdenes de Javier Mascherano hoy y mañana por la tarde. La vuelta será el miércoles.

La Reserva recibe la visita de Gimnasia

A partir de las 10 el equipo de Martín Anastacio recibirá al “Lobo” por la novena fecha del torneo. El “Decano” formaría con Lescano; Brandán, Sánchez, Nicolás Romero, Valor; Ávila, Nickler, Naranjo, Jonás Romero; Coman y Ortega. El partido será transmitido por el canal de YouTube “Atlético TV”.

Despedida a través de las redes sociales

Atlético despidió a Víctor “Chino” Wolheim, que falleció en la madrugada de ayer. El volante jugó en el “Decano” entre 1990 y 1992. “El club envía sus condolencias a familiares y seres queridos” posteó el club junto a una imagen del ex jugador.

Se jugó la cuarta fecha del torneo de Juveniles

El fin de semana hubo acción en el complejo, donde Atlético recibió a Rosario Central en las categorías más chicas. En Séptima el “Decano” ganó 5-1, en Octava fue empate 1-1, al igual que en Novena. En Rosario jugaron la Cuarta, cayó 2-1; la Quinta fue 3-2 a favor del local, la Sexta perdió 3-0. En la próxima fecha, Atlético se enfrentará a Gimnasia de La Plata. Los partidos se jugarán luego del receso por Pascuas.