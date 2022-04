¿Cómo hablar de la guerra con los más chicos?

Explicar a los niños cómo funciona el mundo adulto es difícil, especialmente en época de sobrecarga informativa con pantallas por todos lados y las noticias del mundo asfixiándonos. Fuertes imágenes de la situación en Ucrania se muestran permanentemente en la televisión y en las redes, por lo que despiertan la curiosidad de los más chicos y nos obligan a afrontar temas como la violencia, la guerra y la muerte con ellos. ¿Cómo deberíamos explicar la situación actual de Europa del Este a los más pequeños?

La psicóloga especializada en crianza Maritchu Seitún explicó, en diálogo con LA GACETA, que no hay que evadir estos temas pero hay que abordarlos con sencillez y claridad, en términos que los más chicos puedan procesar.

- ¿Se deberían discutir las noticias actuales que son negativas y violentas con los niños? ¿Hay manera de evitar que se expongan a la violencia?

- Quizás podamos evitar que se enteren de un asesinato o un abuso, pero tenemos que hablar con ellos de las cosas serias y graves que pasan en el mundo porque seguramente se enterarán por sus compañeros de escuela, de quienes no van a recibir la visión cuidada que los mayores les daríamos. Eso no quiere decir que no haya que discutir delante de ellos sino hablar con ellos usando palabras y conceptos acordes a su edad. Cuando los adultos hablamos o vemos televisión y comentamos entre nosotros parece que olvidamos que hay chicos, que son fuertemente impactados por las imágenes que ven o por nuestras palabras, o caras, o desacuerdos de adultos.

- ¿De qué manera se debería abordar la guerra en Ucrania? ¿Hay estrategias para hablar de estos temas con niños y adolescentes?

- Hablemos de dos gobiernos que no lograron ponerse de acuerdo en temas territoriales y el dirigente ruso, muy enojado y convencido de tener la razón decidió atacar, o invadir, para asustar, o para lograr por la fuerza, lo que no pudo conseguir por vías diplomáticas, es decir hablando, negociando. Y que los ucranianos se defienden de ese ataque o invasión y al mismo tiempo toman medidas para cuidar a los ciudadanos, tratando de que nadie o la menor cantidad posible de personas resulten heridas. Me parece mucho más complejo el tema que una dicotomía entre buenos y malos. Es importante que quede claro que está mal “pasar a las manos” en lugar de seguir negociando y buscando un acuerdo.

- ¿Hay que moderar las conversaciones de los adultos cuando hay niños presentes?

- Definitivamente sí. Ellos se asustan, se llenan de ansiedad, se preocupan y no pueden ayudar en nada con lo que está pasando. Sí contestemos sus preguntas con claridad y sencillez, sin evadirlas y sin eufemismos.

- ¿Se debería reducir el tiempo que se los expone a las noticias, teniendo en cuenta que es el principal tema del que se habla en la televisión?

- No tiene sentido exponer a los chicos a esas imágenes que resultan tóxicas hasta para los adultos. Lo mismo pasa con las noticias de la radio. Bombardeos, edificios en llamas, personas muertas en la calle, gente llorando, campamentos de refugiados, etc. Los llevan a tener pesadillas, a juegos y dibujos violentos, que son intentos de procesar esa información tóxica y estresante que no pueden metabolizar. Muy distinto es si tenemos adolescentes en casa interesados en entender lo que pasa, de todos modos veamos las noticias con ellos para poder responder sus preguntas e inquietudes y seguir conversando del tema cuando apagamos las pantallas. Los adolescentes reciben mucha información -no necesariamente válida- por las redes y por eso es fundamental charlar de lo que saben, lo que vieron, lo que entienden y piensan y lo que pensamos nosotros.

- ¿Escuchar constantemente sobre bombardeos, invasiones y muertes puede generar una preocupación excesiva en los niños y adolescentes? ¿Esto puede derivar en otros problemas como ansiedad?

- Los lleva a preocupaciones que no pueden manejar, por eso es importante que sepan que el mundo entero y sus gobiernos están buscando la mejor forma de lograr una solución pacífica para ese conflicto. Para que puedan vivir tranquilos sus vidas y no estén en alerta permanente. Y en el caso de nuestro país que sepan que esa guerra está muy lejos, que no hay peligro para nosotros, que nuestra embajada se va a ocupar de que estén seguros los argentinos que están allá o de ayudarlos a salir de la zona de riesgo. Y que hagamos acciones -y los involucremos en ellas- para poner nuestro granito de arena de ayuda.

- ¿Cómo debería hablarse de las armas?

- No demonicemos las armas, los chicos toda la vida jugaron con ellas, a indios y cowboys, a la guerra, a los soldaditos, es una de las formas en las que el niño trabaja su agresividad para integrarla saludablemente. En estos días hemos visto un aumento en el interés en los chicos por juegos de guerra y armas. No se trata de que tengan un arsenal, sino de que tengan la oportunidad de hacer ese tipo de juego si lo necesitan para calmar sus ansiedades, entender, integrar sus propios aspectos hostiles, etc.