Después de dos años en baja, aumentan los accidentes

Problemas familiares. Deudas. Un nuevo estilo de vida como consecuencia de una discapacidad. Situaciones laborales en riesgo. Complicaciones y más complicaciones. Estos son solo algunos de los efectos que sufren 14 tucumanos por día, heridos en accidentes de tránsito, que se atienden en el hospital Padilla. Es cierto, no perdieron la vida en el choque. Pero su desgracia no es menor.

El servicio de emergencia del Padilla, que es el termómetro más importante de lo que sucede en las calles en cuanto a accidentes graves, está dando señales de que este año no será nada bueno para la movilidad de los tucumanos. Precisamente, los especialistas creen que uno de los impactos de la pandemia por covid-19 es que el tránsito está descontrolado: se respetan menos las normas viales y hay más agresividad.

La nueva normalidad que impuso la crisis sanitaria, luego de las restricciones que caracterizaron el 2020 y el 2021, muestra que están empezando a aumentar los incidentes de tránsito. El domingo pasado, por ejemplo, se atendieron 33 heridos en accidentes, una cifra que hace muchos años no se registra en el hospital, según resaltó el doctor Jorge Valdecantos, director de la institución.

Para entender mejor lo que está pasando, el especialista mostró un estudio comparativo que realizó la Unidad de Vigilancia epidemiológica en lesiones causadas por accidentes de transporte. En abril de 2020, justo un mes después de que se dictaran las primeras medidas de aislamiento social y preventivo, la cantidad de heridos en accidentes bajó un 57%.

El trabajo, que fue presentado por la epidemióloga del hospital, la licenciada Andrea Herrera Bruno, mostró que pasaron de atender a 460 pacientes por mes a recibir 197 lesionados por choques en igual período.

En 2021 la atención de heridos en accidentes se incrementó un 7% respecto al año anterior, explicó el director del Padilla, hospital referente en traumatismo encéfalocraneano del NOA.

El estudio detalla que los domingos llegan en promedio unos 23 accidentados, lo cual es doble de las urgencias que atienden un día de semana.

Edades y costos

El informe sobre víctimas en estos siniestros lo dejó en claro: son los jóvenes de entre 15 y 30 años quienes más resultan heridos en choques (el 62%). El 26% tiene entre 31 y 49 años.

Y el 81% de los que se lesionan viaja en moto, el 10% son automovilistas, el 4% peatones y un 3% ciclistas.

El 30% permanece internado varios días en cuidados intensivos. De ellos, un 33% necesita ser sometido a una operación. Si eran motociclistas y no llevaban caso necesitan una cirugía neurológica. Unos 300 tucumanos quedan con una discapacidad al año.

Otro punto no menos importante es el altísimo costo que tiene la asistencia a los heridos de esta epidemia de accidentes de tránsito. Los números del Padilla indican que la atención de un herido leve cuesta unos U$S 140 dólares por día ($ 28.000 aproximadamente). Si las lesiones son moderadas, los valores ascienden a U$S 426 ($ 85.200 diarios) y si el paciente está grave el costo sube a U$S 1.350 ($ 270.000 por día).

Transgresores

Al secretario de Transporte y Seguridad Vial de Tucumán, Benjamín Nieva, no le sorprenden las estadísticas del Padilla, en especial las que hablan de que más 80% de los heridos graves en accidentes sean motociclistas. Según los relevamientos que hacen, de cada 10 motos que circulan por las calles, siete pasan los semáforos en rojo.

“Estamos muy preocupados con lo que sucede en algunos lugares como en la avenida Presidente Perón, donde están apareciendo actividades que congregan muchas personas y aumenta la movilidad, las transgresiones a las normas, el consumo de alcohol. Y todo eso genera siniestros viales. Se necesitan más controles de alcoholemia. En estos momentos solo la provincia y uno que otro municipio realizan este tipo de operativos. Lo ideal sería que todos los municipios se sumen”, señaló el funcionario.

“Si bien las cifras de accidentes y de heridos y muertos en estos siniestros están bajando, es necesario poder mantener estos logros. Creemos que más controles y la aplicación del scoring o carnet por puntos son esenciales para lograr ese objetivo”, sostuvo Nieva.

Bajaron los accidentes

Durante los últimos años, y como consecuencia de las restricciones para circular, bajaron los accidentes de tránsito. El último estudio del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), señala que durante el primer bimestre del año hubo un total de 546 siniestros viales, con 629 personas fallecidas, una cifra que representa un 27 % menos de víctimas fatales en comparación con el 2008. Es cierto que los accidentes bajaron. Pero creemos que fue por una situación excepcional. Ahora que comenzaron las clases y todas las actividades de la población es probable que vuelvan a aumentar los siniestros. De todas formas, Tucumán sigue estando entre las provincias con más fatalidad en siniestros viales”, sostuvo Claudio Artaza Saade, de la Fundación Alerta en el Camino. Sgún los informes de la ANSV, Tucumán ocupa el cuarto puesto de las provincias con más siniestros fatales y víctimas mortales en accidentes. El año pasado fallecieron 241 personas en estos hechos y en 2020, 227. Un dato que también sorprende es el porcentaje de víctimas fatales: en 2019, el55 % eran motociclisrtas y ahora esa cifra subio al 63%.