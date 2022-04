Romance que se baila, se canta y se siente

La Ley 1.696 establece que el 29 de Septiembre es el Día Nacional de la Zamba, pero los cultores de la música nativa tucumana lo celebran cada año el 7 de Abril.

Con tal motivo, la Municipalidad capitalina retoma la costumbre de celebrar la popular fecha con un espectáculo folclórico que involucra artistas del canto y de la danza. Con entrada libre y gratuita, la invitación es hoy en el parque Avellaneda (avenida Mate de Luna y Asunción) a partir de las 16 (ver “Fiesta popular”). Si llueve, el show se suspende.

Bailarines de todas las edades se engalanarán para mostrar hoy su amor por la zamba. LA GACETA consultó a algunos profesores acerca de: la importancia de la zamba en las danzas folclóricas; sus características; cuánto tarda un alumno en aprender a bailar bien la zamba; qué siente como profesor cuando ve los progresos en sus discípulos y qué ofrecerán hoy en el escenario.





Sofía Luna, a cargo del Ballet Nuestra Señora de la Merced (con sede en Matheu 4.200) responde:

- “Es una danza esencial en el folclore; nos representa a los tucumanos y permite a los bailarines bailar con el corazón y transmitir emociones y sentimientos en cada paso”.

- ”Representa el amor. Se baila en pareja con un elemento fundamental, el pañuelo, que permite expresar la pasión de bailar la zamba”.

- “El aprendizaje es un proceso prolongado. Primero debe aprender pasos, coreografía y ritmo. Luego el alumno comprende lo que debe transmitir y finalmente la disfruta”.

- “Cada vez que veo a mis alumnos bailar con el alma me lleno de orgullo y emoción”.

- “Hoy participarán 51 bailarines de distintas edades, que bailarán gato, escondido, chacarera y en honor a su día, una zamba”.





Miguel Ángel Estrada, responsable de Academia Chacay Manta (Casa de la Cultura Municipal, del parque 9 de Julio) dice:

- “Es fundamental en la enseñanza porque la zamba es la expresión más auténtica del romance en pareja. Siempre fue la preferida de los tradicionalistas y de las clases populares”.

- “Es realmente amorosa. Sus letras expresan enamoramiento, ausencias, soledades, vivencias cariñosas y ternura”.

- “Aprender su técnica y su coreografía se puede en cuatro clases. De allí en más depende de su corazón y del amor por la zamba, de querer tocar el cielo, del tiempo que necesite para que al bailar una zamba exprese sentimiento”.

- “Cuando veo un alumno que pone todo su cariño en su expresión corporal siento que he logrado lo máximo como profesor” .

- “Hoy participarán 24 de mis alumnos, adultos y adultos mayores. Bailarán la zamba ‘Al Jardín de la República’, luego una danza tradicional, ‘La palomita’, ‘El remedio atamisqueño’ y la chacarera ‘A don Ata’”.





Pascual Barrientos, que conduce el Ballet Folklórico El Guardamonte (Casa del Bicentenario, Adolfo de la Vega y Lamadrid) señala:

- “La importancia de la zamba en la enseñanza es que se trata de una danza tradicional de galanteo. Su característica es que las parejas deben expresar sus sentimientos a través del pañuelo; esto hace a los bailarines soltarse y desinhibirse”.

- “A un bailarín le lleva un promedio de dos a tres años aprender a sentir lo que es bailar una zamba, porque la coreografía es muy fácil y se la puede aprender a bailar en cuatro o cinco clases. Lo difícil es el trabajo de pañuelos y el significado de cada movimiento; el poder expresar con el cuerpo y rostro todo lo que se siente al bailarla”.

- “Lo que siento yo como profesor al tener una pareja que aprendió bien la técnica de bailar la zamba es algo inmenso, que llena el corazón de alegría y emoción por el logro, tras el esfuerzo mutuo de tanto trabajo que da sus frutos”.

- “Hoy estarán presentes en el escenario 24 bailarines de los 70 miembrosl del ballet. Presentaremos para comenzar la zamba ‘Siete de abril’; luego un ‘Remedio Norteño’, un ‘Malambo con boleadoras’ y un cuadro que se llama ‘Fiesta en el Norte’. Estamos muy entusiasmados de ser los responsables de abrir este espectáculo que celebra nuestra entrañable danza insignia, la zamba”.

Fiesta popular

Varias propuestas artísticas y dos ferias

En la tercera edición de la fiesta por el Día de la Zamba subirán al escenario los grupos Taa Huayras, La Zapada, Zamba 4, Los Luneros y Pura Cepa; y los cantores Oscarcito Godoy, Melina Cabocota, Vicente Mora, Guada Aguilar, Matías de la Rosa y Carlos Coronel. También se presentarán las academias de danza folclórica Raíces de Huellas, Azahares Tucumanos, La Donosa, Chakay Manta, Gracias a la Vida, Lunita Cautiva, Nuestra Señora de la Merced, El Guardamonte, Namaste CEF 18, Tradición Argentina y Renacer. Conducirán Rody Acosta y Hugo Brahim. Además se instalarán en la plaza Avellaneda los stands de la Feria de Artesanos y de la Feria Gourmet.

Los músicos aman la zamba

LA GACETA consultó a algunos músicos acerca de la importancia de la zamba en el repertorio; características de interpretación; cuál es la que más les gusta cantar y cuáles ofrecerán hoy en el escenario.

Diego Molina, que integra Taa Huayras, responde:

- “Taa Huayras siempre presenta zambas tucumanas en shows y en discos”.

- “Tratamos de ponerle nuestra propia impronta. Hay zambas festivas, románticas y nostálgicas”.

- “Es muy difícil elegir una sola zamba, pero una de ellas es ‘Arriando caminos’, de Los Tucu Tucu, que vamos a estrenar hoy. No importa cuántas veces cantes ‘Luna Tucumana’; emociona siempre, y fuerte.

- “Además de ‘Arriando caminos’ cantaremos ‘Zamba del pañuelo’, ‘Fiesta tucumana’ y ‘Tafí Festivalero’”.

Melina Cabocota señala:

- “En el repertorio de cualquier artista tucumano es fundamental. Nuestra provincia es zamba y representamos nuestra raíz”.

- “La particularidad es estudiar la letra, tener en claro lo que se canta. Con respeto por el autor y el público se llega a quien escucha”.

- “Me gusta cantar zambas que me representan. Las que con sus letras dibujan en la mente del que escucha el paisaje de mi provincia, los colores de nuestro cerro y la calidez de nuestra gente. También zambas que llegan al alma y que hacen desprender una lágrima de emoción”.

- “Hoy vamos a tocar zambas carperas y también lentas; estarán las que alegran y las que rompen el corazón. Pero siempre presente nuestra tucumanidad, como las zambas de Los Tucu Tucu”.

Guadalupe Aguilar expresa:

- “Siempre están en mi repertorio, no sólo porque me encanta cantarlas sino porque me las piden los bailarines”.

- “Para interpretarlas investigo, estudio y trabajo mucho porque la zamba es un decir profundo, es transmitir historia, sentimientos y emoción”.

- “Cuesta elegir una zamba porque mi lista de favoritas es larga. ‘Luna cautiva’, ‘Horizonte de octubre’, ‘Fábulas de amor’ y ‘Me voy quedando’ son algunas de las que me gusta compartir”.

- “Para hoy hemos preparado un popurrí de zambas populares y hermosas, para que podamos cantar junto con el público porque ¡cantar sana! ¡cantar salva! Y porque la zamba es tucumana”.