Danza-teatro que se enciende y que da luz

La danza-teatro vuelve hoy, a partir de las 20, a la sala La Gloriosa (San Luis 836) en una función compartida por artistas tucumanas, del grupo Encendida, y santiagueñas, de Circular.

“Desde el barro y el fuego me daré vida una vez más”.

La consigna sintetiza de qué se trata “Encendida pa’ quemar”, la obra que presenta el grupo local. El proyecto, que nació en la virtualidad, ganó la beca de creación del Fondo Nacional de las Artes y así pudieron llegar a hacer funciones en Jujuy.

“Ha sido provechoso poder llevar la obra, que trata sobre la leyenda de La Telesita, a otros escenarios. Es poder darle nombre a una leyenda. La creamos en el contexto de la marea feminista, sobre todo movilizadas por una historia personal con mi abuela y otras parientas, que murieron quemadas por sus maridos. En su momento se dijo que la Telesita era una niña con problemas mentales y que por eso se muere quemada bailando, pero investigando llegamos al femicidio de una niña en el monte”, explica Luján Arroyo, impulsora de la obra.

Encendida propone no quedarse con el discurso de que se trata una leyenda, sino de hechos que sucedían y que se ignoraban en su momento. La creación colectiva reúne cinco bailarinas -Arroyo, Rocío García, Silvina Legname, Luciana Villafañe y Luciana Torres (además en asistencia de dirección y técnica)-. Hace poco se sumó Leticia Sosa, que canta y es artista plástica.

“La obra ha cambiado mucho desde los inicios debido a los diversos aportes que ha recibido”, expresa Arroyo, y describe de qué va la propuesta: “hay danza contemporánea, zapateo, bombo, canto, un poco de teatro; nos animamos a poner un poco de todo”.

Un dúo

Mariana Gorrieri, que conduce el grupo Circular en Santiago del Estero, explica desde allí que “Lumbrera” es una obra que involucra a un dúo, integrado por Jessica Paz y Silvana Ibáñez.

“LUMBRERA”. La interioridad del aislamiento, en lenguaje dancístico.

“Las primeras exploraciones empezaron en el aislamiento, en pandemia. En búsqueda de una salida al encierro aparece el encuentro con la propia sombra; la situación de ‘estamos encerrados, no queda otra opción que mirar para adentro’. La obra plantea que esa salida es interna; es abrazarnos a nosotros mismos, a nuestra propia oscuridad. Los dos personajes habitan un encierro y surgen los cruces entra ambas: a veces una es la sombra de la otra; a veces es un espejo; y por momentos es un solo personaje que se desdobla en dos distintos. La obra trabaja sobre la gestualidad, la partitura escénica se construye a partir de la acción y del gesto corporal y el vínculo entre los cuerpos va generando un relato, va encadenando sentidos”, explica la autora y directora.

El marco sonoro

“Zita” de Ástor Piazzolla, “Claro de Luna”, de Claude Debussy, “The way you look tonight”, por Ligia Piro, y también “Instrucciones para subir una escalera al revés”, de Julio Cortázar en la voz del autor conforman el marco sonoro de “Lumbrera”. Como profesora de danza contemporánea Gorrieri llevó sus talleres de Córdoba a Santiago del Estero. A partir de los ello surgió un grupo estable de trabajo desde fines de 2018. Su obra anterior, “Ella”, ganó la Fiesta Provincial del Teatro en 2019.

“Ha sido muy esperado el reencuentro con el público en vivo. Las devoluciones nos gratifican; hay quienes lloran de emoción -señala-. Nuestra idea es compartir siempre y tratar de rodar lo que más se pueda nuestro trabajo. Acá, en Santiago, es difícil en la movida teatral y en la danza (muy dedicada a las danzas nativas). Para nosotros se trata de ir formando posibles espectadores. Hemos hecho funciones de ‘Lumbrera’ en Frías y en Termas de Río Hondo, entre otros lugares donde raramente llega una obra de teatro danza”.