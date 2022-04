“Divas del humor”: meterse dentro de la piel de una diosa

“‘Divas del humor’ es una comedia musical de transformismo. Es el tercer show que puedo traer después de la pandemia”, dice su mentor, Vladimir Zelaya, actor tucumano radicado en Buenos Aires. La obra se presentará esta noche. a las 22, en el Teatro de la Paz (9 de Julio 162).

“En ‘Divas...’ se presentan cuadros cómicos, homenajes, musicales. Es una obra para divertir, emocionar y no parar de reír hasta el final -describe-. A lo largo de una hora y cuarto caben varios shows con 30 cambios de vestuario”.

Interviene un elenco formado por un cuerpo de baile, Stigma Show Dance; como artistas invitados actúan Sakura Taiser, drag queen muy conocida en la provincia, y de Buenos Aires viene el actor transformista Lucho Muraca.

Zelaya presentó el show en dos oportunidades en 2018, y el que sube a escena hoy está completamente renovado.

“Después de pandemia esto es como un estreno, sobre todo porque la gente tiene reservas todavía en relación con las medidas sanitarias. Pero el Teatro de la Paz ofrece un espacio muy amplio, bien ventilado y con todas las medidas dispuestas”, destaca.

“Este es un espectáculo novedoso, pocas veces visto en la provincia, con música de Pimpinela, con homenajes a Isabel Pantoja y a Xuxa, a Susana Giménez, entre otras, y probablemente haya un personaje sorpresa. Es un varieté de divas”, anticipa. Esta vez “no vienen” con Zelaya ni Eva Perón ni Liza Minelli, dos hitos en la carrera del transformista. Capaz que las trae con él en el próximo show.

- ¿Qué se ve en danza y coreografías?

- Es teatro musical. Hacemos un cuadro de Gloria Estefan bailado; “Noche de disco” de Stigma Show Dance. Ellos hacen un número con la estimulante música de los 70 y los 80, que dan ganas de cantar y bailar a todos. Tenemos de todo un poco para que el show sea bien divertido, pero también emotivo. Y sobre todo tiene mucho baile, algo que a mí me entusiasma especialmente.

- El arte del transformismo requiere trabajo y estudio. ¿Cómo es?

- Estoy llegando a los 10 años de dedicarme de lleno al transformismo. Es un trabajo arduo, de años para personificar al artista que uno quiere interpretar como corresponde. Es tratar de parecerte cada vez que te maquillás con la mayor exactitud a tu personaje, o bien optar por un maquillaje de base que sirva para encarar más de uno en cada presentación. Lleva muchos años meterse dentro de los personajes que uno quiere hacer. Hay que convencerse internamente de que se puede llegar a ser la Pantoja, Cher, Susana o Moria. Son horas incontables de ver y escucharlas, de estudiar en profundidad cada detalle, cada gesto, sus movimientos de cuerpo, de manos; cómo camina... Por ejemplo, Susana Giménez mueve la cadera para un lado o para el otro; camina más rápido o más lento, sin perder nunca la elegancia. O Pantoja, va siempre con la frente en alto y sus manos se mueven en lenguaje andaluz.

- ¿Cuánto tiempo te lleva caracterizarte?

- En producción de maquillaje, de una a dos horas, con automaquillaje y en estilo propio, pero hay actores que tienen asistentes, En vestuario, mínimo, 15 minutos. Ni hablar del tiempo de confección del vestuario, que lleva por lo menos una semana.

- ¿Vos elegís la diva que querés hacer o ella te elige?

- La elección tiene que ver con los años. Yo vengo de una familia que escuchó y vio todo tipo de música y de artistas. En mi caso me gustan mucho Pimpinela, Valeria Lynch, Susana, Moria, Mirtha. Capaz que la generación actual no se reflejan tanto en ellas aunque sepan quiénes son. Uno apunta a ídolas populares consagrados, Para mí Cher es un ícono, la admiro mucho y la admiración es una conexión fuerte. Me encanta Lady Gaga, pero todavía no la hago. Como es un trabajo tan perfeccionista, si al probar no te convence, tenés que estudiarlo mucho más.