The Jazz Servimoters ofrecen su música en formato café concert

El bebop y hard bop corresponden a una etapa de mucho desarrollo en el lenguaje en el jazz, principalmente en Estados Unidos. Figuras fundantes del género, como Art Blackey, Benny Golson, Charlie Parker, Miles Davis y Clifford Brown, entre otros, desplegaron un gran virtuosismo y han influido a las generaciones posteriores en la música.

Ese es el rumbo que ha tomado desde 2018 The Jazz Servimoters, cuyo nombre rinde homenaje en clave de humor a la legendario grupo Art Blackey and the Jazz Messengers, pero haciendo referencia a la realidad argentina más actual y presente.

Hoy, a las 22.30, el quinteto tucumano ofrecerá su primer concierto del año en el salón posterior del Bar Siglo XXI (avenida Mitre 502) en formato café concert.

La banda presentará parte del material que está trabajando en este momento. “El estilo representa para nosotros un gran desafío, porque tiene mucha complejidad instrumental y nos pone en el camino del estudio intensivo. Es algo que nos llena de alegría, que nos gusta mucho y que al mismo tiempo potencia la interacción entre los miembros de la banda-grupo de amigos”, expresa el bajista, Rony López. Junto a él tocan Maxi Lamadrid en saxo, Amado Sánchez en trompeta, Nicolás Tula en piano y Javier Podazza en batería.

The Jazz Servimoters transita los escenarios tucumanos, desde los más íntimos hasta los del Septiembre Musical, y acompañó al guitarrista Leo Vera en la grabación de su disco.

Curso para docentes

Mañana, entre las 9 y las 18, en José Ingenieros 20, el guitarrista porteño y profesor de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, Demián Ornstein, dictará un curso de formación docente sobre “El lenguaje del jazz y la música folclórica”, en el que abordará distintos conceptos relacionados con la capacitación pedagógica y la relación entre maestro-alumno.

La actividad se desarrollará como parte del Programa de Formación Docente Continua del Ministerio de Educación (Formar), y es organizado por la Coordinación de la Modalidad de Educación Artística.

A la noche ofrecerá un recital en Nonino Suipacha (Suipacha 1.127), en el que desplegará los temas que compuso para “Lihué”, su último disco.