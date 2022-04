Suben el trigo, el maíz y la soja

Los precios del trigo, la soja y el maíz comenzaron la semana en alza, apuntalados por la interrupción de los suministros de granos del Mar Negro mientras continúa el conflicto bélico en Ucrania, en un momento en que la atención se desplaza hacia la producción en Estados Unidos. El trigo más activo de la Bolsa de Chicago subió 2,6% (U$S 9,64) a U$S 371,20 la tonelada. Paralelamente, la soja aumentaba 1,2% (U$S 7,11) a U$S 588,71 la t, mientras que el maíz crecía 2,1% (U$S 6,09) a U$S 295,36 la t.

Las exportaciones ucranianas de granos en marzo fueron cuatro veces menores que las de febrero debido a la invasión rusa, señaló el Ministerio de Economía de aquel país. En tanto, los futuros del maíz se vieron impulsados porque los exportadores privados informaron de la venta de 1,084 millones de toneladas estadounidense a China: 676.000 toneladas para entrega en la campaña 2021/22 y 408.000 toneladas para entrega en 2022/23, según informó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.