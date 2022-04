Expo Apronor exhibió 450 marcas a 15.000 personas

“La Expo Apronor de este año nos desbordó a los organizadores en cuanto a las expectativas. Fue una experiencia que no esperábamos; fue impecable y exitosa”. Así se refirió Roberto Palomo, vicepresidente de Apronor, al ensayar el balance de la muestra agrícola que se desarrolló entre el jueves y sábado pasados, en la Ramada de Abajo.

Explicó que en el contexto cuando se encaró la muestra en junio de 2021, había una tercera ola del Covid en evolución y sin posibilidades de que los expositores pudieran llegar a completar sus productos por la falta de insumos, entre otros inconvenientes. Marzo era la fecha tentativa.

“Y se nos dio la suerte que pasó la ola, mejoró la situación sanitaria y se llegó a marzo con el levantamiento del aforo de 300 personas”, precisó. Y Palomo destacó que les jugó a favor llegar a la fecha con esas medidas oficiales, pero que se toparon con el problema de que las firmas participantes que no tenían disponibilidad de insumos y agropartes para presentar sus productos e innovaciones. Pero aun así, cumplieron su compromiso.

“Por eso agradecemos a esas empresas que hicieron un gran esfuerzo, al punto que exhibieron maquinarias que ya habían vendido y les cedieron los propietarios. Nos acompañaron en forma incondicional”, afirmó.

Números y la impronta

Consultado por los números de la Expo Apronor 2022, Palomo explicó que dispusieron 4 hectáreas para la feria, igual superficie para el estacionamiento y dos para las demostraciones dinámicas a campo.

Evaluó que esta quinta muestra fue récord en cuanto a la superficie ocupada, así como fue la participación de empresas: se instalaron 84 sobre un promedio de 70, de acuerdo con los registros de las últimas ediciones

Esas empresas llevaron a la muestra unas 450 marcas de productos para el agro, entre maquinarias, tecnología de precisión, agroquímicos y otros insumos y servicios varios.

En total, sin contar las personas que trabajaron en los stand, pasaron por la feria unos 15.000 visitantes durante los tres días.

“Como parte de la organización, me siento orgulloso. No esperaba este resultado. Hasta hoy (por ayer) sigo recibiendo felicitaciones y agradecimientos de algunos empresarios participantes”, remarcó Palomo.

Y apuntó como aporte al éxito, la impronta de la muestra: el reeencuentro social, después de dos años. “Todos, incluidos los expositores, tenían esa avidez por volver a ver a amigos, clientes, proveedores; también de participar en las charlas..., hubo alegría sobre todo, y agradecimientos por esta oportunidad”.

Destacó que en la pandemia el campo no se detuvo, igual que los proveedores del campo, que querían mostrar sus novedades. Al respecto, dijo que la agroindustria mostró mucha agronomía de precisión, mucha electrónica y equipos más eficientes y de mayor porte, con regulaciones automáticas de cosechadoras y riego.

“Hoy el cambio en las labores culturales no pasa solamente por la maquinaria, sino también por la incorporación de tecnología para una agricultura de precisión, apuntando así a producciones sustentables”.

Ni invitación, ni diálogo: malestar entre los productores de Apronor

Lo llamativo de la Expo 2022 de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) es que no invitó a las autoridades provinciales a los actos de apertura y cierre de la muestra. Consultado sobre si la decisión tenía un trasfondo político, Roberto Palomo, vicepresidente de la entidad de un grupo de productores del Este tucumana, precisó que “en realidad puede haber algo de eso, pero todo responde al malestar por la desatención del Gobierno a nuestros reclamos”. Indicó que Apronor apuesta al diálogo institucional para resolver las instancias conflictivas, y que en los últimos tiempos un grupo de asociados les endilgó el hecho de invitarlos y que luego no los reciban para hacer los planteos. El dirigente precisó que las rutas y caminos rurales de las zona no están en buenas condiciones; no solucionan los problemas de riego e inundaciones; tampoco la inseguridad. “Ahora roban fitosanitarios y agroquímicos todas las semanas. Y no hay respuestas del Gobierno. Delitos Rurales tiene sólo 9 móviles para recorrer toda la provincia”, concluyó.