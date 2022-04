A los 9 años vendía comida en la escuela y recaudaba hasta $5.000 por día: las maestras se lo prohibieron

Una alumna de 9 años vendía snacks y bebidas entre sus compañeros de una escuela de la localidad de Alem, en Misiones, pero las maestras se lo prohibieron, y le sacaron el bolso de la menor con toda la mercadería.

“Tuve la idea de empezar a vender. Empecé con mis amigos, que me hacían pedidos y yo llevaba la mercadería en la mochila. Después, los pedidos se los hacía a mi papá, que tiene una distribuidora, me traía la mercancía y yo le pagaba con la plata que ganaba”, contó la menor llamada Carolina según publica TN.

Sin ni siquiera imaginarlo, la pequeña se convirtió en una emprendedora que llegó a recaudar hasta 5 mil pesos por día con la venta en los recreos. Primero llevaba una mochila con los snacks pero como su negoció creció trasladó su kiosko itinerante a un bolso. El problema fue que las maestros lo vieron y se lo sacaron con el argumento de que los alumnos no podían manejar dinero dentro del establecimiento. “Me dijeron que me lo iban a devolver a la salida pero al momento de salir me dijeron que no, que se lo iban a dar a mis papás cuando los citaran al colegio”, reveló la niña.

Carolina, hija de reconocidos empresarios de la localidad de Alem, sostuvo que iba a seguir vendiendo, incluso si tenía que hacerlo sobre una sábana en la vereda del colegio. “A mis papás le dijeron que estaba prohibido porque en la escuela no se puede comercializar, pero en la escuela hay un kiosco”, se quejó.

Además, recalcó que sus papás sabían de su emprendimiento y tenía su aprobación. “Nunca quiere que nadie le de dinero de nada, ella se lo quiere ganar trabajando y creemos que es un buen ejemplo a seguir, no entendemos el escándalo de la escuela”, opinó su papá.

Por su parte, la directora de la escuela, en diálogo con TN, explicó que entendía que la menor no tenía ninguna mala intención pero que si permitía que un estudiante venda mercadería dentro del establecimiento, todos iban a querer hacer lo mismo. “Si cada padre habilita a que su hijo venda acá adentro, ¿qué va ser esto? ¿Una feria? Acá hay un kiosco saludable. Se renta la cantina a una o dos personas, se les dice qué sí o qué no pueden vender. Y la recaudación es para comprar insumos para la escuela. Nosotros nos dedicamos estrictamente a lo pedagógico”, finalizó.