La industria espera consensos para que no falte gas

El inestable escenario económico del país mantiene alerta a los empresarios, pero la realidad energética de Argentina, por el abastecimiento de gas y combustibles, también representa una incertidumbre para el sector.

En lo que al gas refiere, el precio internacional se incrementó considerablemente a raíz del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Con reservas limitadas en el Banco Central, hoy el Gobierno nacional debería pagar un precio seis veces superior al que invirtió el año pasado para importar gas. En 2021, llegaron 54 barcos de Gas Natural Licuado (GNL) y se pagó en promedio US$ 8,33 por el millón de BTU. Actualmente, el millón de BTU ronda los US$ 45 y para esta temporada, la Secretaría de Energía había proyectado la compra de 70 cargas para abastecer la mayor actividad económica. Además, el Gobierno todavía no firmó contratos con Bolivia para comprar gas y abastecer el consumo del norte argentino, y por estas horas se analiza reforzar el suministro con importaciones desde Chile.

Mesa de consenso

Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial Tucumán (UIT), aseguró que en el sector hay preocupación porque entienden que este tema está inmerso en un “conflicto global” marcado por la guerra y la suba de los precios internacionales. “Esto va más allá de las fronteras locales y la falta de divisas”, manifestó.

En diálogo con LA GACETA, el empresario enfatizó que ante el impacto de este escenario en el mercado, el Gobierno nacional debería sentarse con los gobiernos provinciales “fuera de todo prejuicio y bandería política” para buscar una solución. “Esto no es solamente un problema del Gobierno, sino de todos porque sobrepasó a los gobiernos. Mucha gente todavía no se da cuenta de la forma tremenda en la que esto nos está tocando porque no es solo petróleo o gas, son los fletes marítimos y la colocación de productos en Rusia o Ucrania, como en nuestro caso que tenemos toneladas de frutas y citrus dando vueltas por el mundo”.

Con el armado de esta mesa de consenso, Rocchia Ferro sostiene que deberían buscarse respuestas a la problemática y remarcó: “el gas no va a estar en la cantidad que se necesita y probablemente la solución sea perdiendo todos un poquito porque cuando hay semejante escasez tenemos que buscar soluciones entre todos, sin mezquindades”.

Más allá del contexto poco esperanzador, el representante del empresariado tucumano sostuvo que la provincia debería analizar la manera de sacar provecho de su potencial energético –como generadora de electricidad y bioetanol- y utilizarla como “moneda de cambio”. “Nos tenemos que sentar con quienes corresponda y ver cómo paleamos semejante terremoto que genera la falta de combustibles. En Tucumán podríamos tener algún tipo de moneda de cambio con el bioetanaol porque somos parte de un 12% de los combustibles y si vos necesitas cierta cantidad de gasoil para moverte, entregamos bioetanol”, deslizó el industrial.

Pedido de ahorro

Santiago Yanotti, vicepresidente de Cammesa, fue contundente al afirmar que el sector residencial debe evitar “consumos innecesarios para reservarlo a la industria”. El directivo indicó que Argentina viene produciendo gas en cantidades récord y que incluso comercializa este producto con Chile, pero el problema radica en los gasoductos que deben transportar el material a los distintos puntos del país. “La cuenca Austral es la que abastece a los gasoductos por los que circula el gas, pero vienen llenos y por eso hay que ampliarlos. Se inició la licitación del gasoducto ‘Néstor Kirchner’, una especie de autopista en el centro del país para que todo el gas que podamos inyectar en el sur se pueda aprovechar en el centro y en el norte del país, pero esa obra demorará un año y medio”, añadió.

En el noticiero ‘Buen día’ de LG Play, Yanotti insistió en la necesidad de que los usuarios residenciales utilicen el gas de “manera responsable” para evitar “consumos que no satisfagan ninguna necesidad”. “En el norte del país, el sector residencial consume las mismas cantidades que la industria, pero cuando viene el invierno, el residencial casi que duplica su consumo. Con esto no decimos que no prendan los calefactores, sino que si salen de sus casas no los dejen prendidos”, dijo.

Finalmente, buscó llevar tranquilidad al sector industrial al remarcar que se tratará de evitar los cortes y para eso, las autoridades provinciales “están gestionando la demanda”. “También hay negociaciones iniciada con Bolivia para que nos brinden una mayor cantidad de gas y de esta manera poder abastecer a la industria porque esto es lo que genera trabajo”, puntualizó.

Suba en el bioetanol: su precio se incrementó un 11,7%

Luego de las subas registradas, semanas atrás, en los combustibles líquidos, el Gobierno nacional actualizó el precio del bioetanol. La Secretaría de Energía oficializó ayer este incremento del biocombustible con base en caña de azúcar de un 11,7% para marzo. A través de una resolución, la cartera que encabeza Darío Martínez confirmó la suba de $ 65,420 a $ 73,110 para el litro de bioetanol que produce la agroindustria azucarera nacional y que se destina a la mezcla obligatoria con las naftas. La última variación se había registrado en febrero: ahí, pasó de $ 59,350 a $ 65,42 (10,22%).

Menos importaciones: promesa del Gobierno nacional

En conferencia de prensa, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró que el Gobierno puede garantizar que no faltará gas en invierno. “Estamos tomando todas las medidas necesarias que no haya faltante y que los precios internacionales no impacten”, expresó. “Argentina va a tener que importar menos gas que en los años anteriores porque tiene mayor provisión de gas y esto tiene que ver con el crecimiento que hemos tenido en los últimos años en cuanto a la explotación de gas de Vaca Muerta. Este año ya es auspicioso que vamos a tener que importar bastante menos que años anteriores”, remarcó.